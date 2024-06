Giuseppe Conte e la patata bollente di San Giovanni Rotondo

Tra due settimane, nel secondo tempo delle Comunali di San Giovanni Rotondo, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte proverà a strappare al PD e a Michele Crisetti, la guida della città di San Pio per i prossimi cinque anni.

Tuttavia, è l’ex Premier a rischiare di più, perché, se è vero che la vittoria di Filippo Barbano sarebbe la ciliegina sulla torta del risultato elettorale in provincia di Foggia ottenuto alle Europee, è altrettanto vero che per l'avvocato nato a Volturara Appula e cresciuto a San Giovanni Rotondo, potrebbe rivelarsi complicato, a livello mediatico, gestire una eventuale sconfitta in casa propria.

Inoltre, ne andrebbe anche del rapporto con i sangiovannesi, atteso che Giuseppe Conte ha un consenso-apprezzamento trasversale – soprattutto tra gli elettori e di centrosinistra – che in qualche modo dovrà cercare di preservare senza per forza correre il rischio di "inimicarsi" con chi ad ogni appuntamento istituzionale, lo ha accolto come il migliore dei figli.

Per il leader del Movimento - che nel frattempo si gode il primato dei consensi in Capitanata - non sarà facile muoversi tra le maglie di una battaglia tutta interna al centrosinistra, contro il Partito Democratico e nella città in cui, appunto, gode di una stima straordinaria.

Certamente oggi in casa cinquestelle si pensa al ritorno a Bruxelles di Mario Furore. Da domani al ballottaggio tra Barbano e Crisetti.