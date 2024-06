Manfredonia ai supplementari: sarà ballottaggio tra La Marca e Galli

Superata la metà delle sezioni scrutinate, stando ai dati ufficiosi, a Manfredonia si giocheranno i tempi supplementari.

Il 23 e 24 giugno i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Domenico La Marca, il candidato del centrosinistra, e Ugo Galli, il candidato di segno opposto.

Senza grosse sorprese, sono le coalizioni più strutturate a trascinare al ballottaggio i loro candidati.

La Marca, sostenuto da Con Manfredonia, Molo 21, Progetto Popolare, Partito Democratico, La Marca Sindaco Europa Verde – Verdi e Manfredonia Civica, potrebbe doppiare i voti di Galli, candidato sindaco della coalizione composta da Forza Italia, Ugo Galli Sindaco, Generazione Viva Manfredonia, Fratelli d’Italia, Città Protagonista, Manfredonia al Centro e Forza Manfredonia.

A 31 sezioni scrutinate su 59 i dati non ufficiali si attestano sul 48,6% e il 24,6%. Si ripartirà, comunque, dallo zero a zero del secondo tempo.

L’ex parlamentare Antonio Tasso sostenuto da quattro civiche e dal Movimento 5 Stelle, è terzo con una percentuale che, a più di metà sezioni, supera il 17%, mentre Vincenzo Di Staso, sostenuto da Udc e Strada Facendo, la lista dell’ex sindaco Gianni Rotice, naviga poco sotto il 10%.