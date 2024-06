E' il giorno dei ballottaggi: si vota per il sindaco a Manfredonia, San Severo e San Giovanni Rotondo

Filippo Barbano e Michele Crisetti a San Giovanni Rotondo, Angelo Masucci e Lidya Colangelo a San Severo, Ugo Galli e Domenico La Marca a Manfredonia: sei candidati sindaco per tre posti.

Dalle 7 alle 23 di oggi domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno, i 24.077 elettori di San Giovanni Rotondo distribuiti in 26 sezioni, i 44.054 di San Severo dei 56 seggi e i 48.225 di Manfredonia delle 59 sezioni, tornano al voto per decidere chi dovrà guidare le rispettive città per i prossimi cinque anni.

Alle 12, alle 19 e alle 23 di oggi verranno comunicati i risultati parziali dell'affluenza alle urne. Lo spoglio dei voti comincerà a urne chiuse a partire dalle 15 di lunedì.