Ballottaggi Manfredonia, San Severo e San Giovanni Rotondo: affluenza al 29,74%, dalle 15 lo spoglio

Urne nuovamente aperte, dalle 7 di questa mattina 24 giugno, a Manfredonia, San Severo e San Giovanni Rotondo, dove i candidati sindaco Filippo Barbano e Michele Crisetti per la città di San Pio, Angelo Masucci e Lidya Colangelo per la città dell'Alto Tavoliere, Ugo Galli e Domenico La Marca per la città sipontina, si giocano la fascia tricolore. Lo spoglio comincerà dopo le 15. Con oggi si decide chi guiderà i rispettivi comuni per i prossimi cinque anni.

Nella giornata di ieri domenica 23 giugno si è recato alle urne il 36,41% dei 24.077 elettori di San Giovanni Rotondo distribuiti in 26 sezioni, il 30,.18% dei 44.054 di San Severo dei 56 seggi e il 26,12% dei 48.225 di Manfredonia delle 59 sezioni.