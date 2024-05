Candidato choc a Torremaggiore: "Sono fascista, contro gli stranieri, gay e..."

Nei santini elettorali si presenta come 'L'alternativa', ma in verità la sua filosofia di vita è tutt'altro che rassicurante. Decisamente retrograde e imbarazzante nel passaggio del messaggio audio finito sulla pagina Instagram di 'San Severo Trash' in cui si dichiara fascista, contro gli stranieri, gli omosessuali e in buona sostanza contro le donne infedeli o che svolgono attività di meretricio.

Candidato nelle liste dei Fratelli d'Italia a Torremaggiore, l'audio in forma dialettale in cui l'aspirante consigliere comunale spiega le ragioni della sua candidatura, per fortuna non è passato inosservato

Il candidato consigliere - che premette di essere leghista - ha confermato di esser sceso in campo per fornire un'alternativa in più alla città di Torremaggiore, pur sostenendo che non dovrà scomodarsi più di tanto: "Mi hanno messo, Fratelli d'Italia, diciamo di destra, per fare qualcosa per Torremaggiore".

In merito alle gravi esternazioni proferite dall'aspirante candidato consigliere indipendente, non iscritto al partito di Giorgia Meloni, il coordinatore cittadino dei Fratelli d'Italia Michele De Virgilio ha immediatamente e nettamente preso le distanze condannando le sue affermazioni: "Non rappresentano affatto le idee e i valori del partito quali la difesa della famiglia e dei confini nazionali nell'alveo della democrazia".