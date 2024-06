Pochi elettori al voto, padre Moscone: "Prima o poi doveva accadere, spero partecipazione ai ballottaggi"

L'arcivescovo Franco Moscone dell'arcidiocesi Manfredonia-San Giovanni Rotondo-Vieste ha evidenziato come in occasione delle elezioni Europee l'affluenza si sia fermata al 49,69%, del 42,73% in provincia di Foggia: "L'astensionismo ha ottenuto vergognosamente la maggioranza con un risultato negativo ‘storico’, evidenziando così quella crescente disaffezione verso le Istituzioni, in particolare quelle europee, se non addirittura verso l’esercizio democratico del voto: ed oggi (ndr ieri 10 giugno) cade il centesimo anniversario del delitto Matteotti".

Per Moscone, "prima o poi doveva accadere in mancanza di un’inversione di tendenza di cui non sembrano vedersi neanche i presupposti" sottolinea.

Migliore ma comunque insufficiente la partecipazione alle Amministrative dei tre comuni dell'arcidiocesi con il 64,81% degli aventi diritto a San Giovanni Rotondo, a Manfredonia il 58,10% (in diminuzione di tre punti rispetto alle amministrative di quasi tre anni fa) mentre nelle Isole Tremiti si è raggiunto l’85,01. "Nel piccolo arcipelago si è avuta l’elezione a sindaco della tremitese Annalisa Lisci a cui faccio giungere i miei complimenti e gli auguri di un proficuo governo".