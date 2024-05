Animi accesi ad Apricena, il 'buon paese' di Zuccarino contro Potenza: sfida a due senza esclusione di colpi

Antonio Potenza, sostenuto dal segretario provinciale di Forza Italia nonché consigliere regionale e candidato alle Europee, Paolo Dell'Erba, va a caccia del terzo mandato consecutivo da sindaco di Apricena (e della quarta proclamazione). Dovrà però fare i conti con la lista dell'imprenditore Alfonso Zuccarino a trazione Partito Democratico.

Ad Apricena è sfida a due, con l'imprenditore del settore della distribuzione automatica di caffè e altri prodotti chiamato a compiere l'impresa, ardua, di riportare il centrosinistra alla guida di Apricena con la ricetta del 'Buon Paese'. Di fronte c'è il sindaco uscente, che parte dal 71,5% dei consensi ottenuti nel 2019 dalla lista 'Uniti per Cambiare'. E si candida nel solco della continuità con uno sguardo alle sfide del futuro.

Una partita che taluni consideravano chiusa sul nascere, ma che la discesa in campo di Zuccarino avrebbe riacceso e riaperto: "E' tempo di cambiare, di nuovi programmi e di nuove idee, anche capaci di risolvere i problemi generati dal sindaco uscente".

Nella città del marmo e della pietra, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste, sta tenendo banco l'attacco sferrato dall'avversario dell'ing. Potenza sul "bilancio comunale è gravato dai debiti fatti in questi anni per assecondare le sue manie di grandezza e i suoi programmi inefficaci".

Il primo cittadino, dal canto suo, non si scompone e si tiene ben lontano dal rischio di essere risucchiato nella querelle.

Antonio Potenza continua a raccontare la città costruita negli oltre 10 anni in cui ha amministrato. Forte del progetto partito dal basso e dell'ampio consenso ottenuto durante la scorsa tornata elettorale, non risponde per le rime agli avversari ma mantiene il profilo istituzionale:

"Se qualcuno pensa che io debba rispondere a tutte le offese e le provocazioni che leggo, ascolto, mi inviano, si sbaglia di grosso. Voglio rasserenare tutta la mia stupenda comunità. Continuo a lavorare sodo, per voi, tutti i giorni, con il sorriso sulle labbra e la passione che mi trasmettete da anni ormai. Rappresento tutti i cittadini apricenesi, anche chi tifa contro e quando si è sindaco bisogna avere la consapevolezza del ruolo istituzionale. Chiedo solo al mio competitor di avere più rispetto dei cittadini apricenesi. Non può dire che me ne devo andare. A decidere chi deve rappresentare la città non siamo noi, ma i cittadini apricenesi, dei quali bisogna avere il massimo rispetto. È la regola numero uno di quando ci si candida ad un ruolo pubblico".

Zuccarino propone il cambiamento, attraverso esordienti e veterani della politica che rivendicano libertà, partecipazione, legalità. Otto uomini e otto donna: Alberto Abbenante, Veronica Buono, Antonio Cocca, Giovanna Ferrara, Vincenzo Galullo, Federico Gaudelli, Umberto Giammetta, Mara Greco, Romualdo Guerriero, Raffaella Lauriola, Michele Menicozzo, Stefania Salerno, Raffaella Solimando, Angela Tartaglia, Tonino Torelli e Alfonsina Zuccarino:

"La campagna elettorale che ci aspetta non sarà semplice. Tutto si deciderà il 9 giugno e noi potremo vincerla solo chiedendo e ottenendo un voto alla volta, solo sacrificandoci per Apricena. Come una squadra, una magnifica squadra. È ora di cambiare il nostro futuro!".

Fanno parte della squadra di Antonio Potenza sette donne e nove uomini: Ivan Augelli, Angelo Coco, Celeste De Cata, Paolo Dell'Erba, Michele Di Maio, Vincenzo Antonio Ferullo, Angelo Giacobbe, Maria Rita Labombarda, Bianca Matera, Sefora Palma, Maria Chiara Panella, Giuseppe Solimando, Agata Soccio, Nino Specchiulli, Anna Maria Torelli e Michele Zuffrano. "Donne, uomini e tanti giovani, animati da amore e spirito di servizio che vogliono continuare a trasformare i successi in eccelelnze, perché la nostra città non può ritornare al buio del passato ma deve volare sempre più in alto verso il futuro".