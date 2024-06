'Re Antonio', toglietegli tutto ma non la fascia tricolore: nel feudo di Potenza due terzi di Apricena

All’indomani della quarta affermazione elettorale consecutiva, ad Apricena qualcuno ironizza che il regno di Antonio Potenza non avrà fine o che comunque potrebbe durare ancora per molto, con un’altra leadership, purché a tenerla a battesimo sia il già quattro volte sindaco.

Quarantadue anni compiuti il 13 gennaio, sposato e con due figli, si narra che nella città del marmo e della pietra non si muove foglia che il primo cittadino non voglia. D’altra parte, non è un mistero che Potenza sia un perfezionista e che l'esercizio di compiti e deleghe di altri avvenga dietro la sua supervisione. A lui spetta l'ultima parola.

Sindaco del 'pane al pane e vino al vino', se qualcosa non gli va giù non le manda a dire, papale papale: “Non ci ha fatto piacere aver visto qualcuno che ha tentato di sfregiarci, perché non è che possiamo far passare tutto così. Faremo delle valutazioni, delle riflessioni approfondite”. A buon intenditore poche parole.

Nemmeno le tempeste - che pure hanno imperversato durante la sua carriera da sindaco - lo hanno tramortito. Del resto, il primo cittadino non ha mai nascosto di avere la testa dura, men che meno di avere origini sammarchesi.

Due terzi degli apricenesi gli hanno ridato fiducia e pieni poteri.

Portato nuovamente in trionfo al grido di 'C'è solo un capitano' e con il sottofondo di 'Nessun dorma', l'ingegnere continua a immaginare una città monocolore e unita, ma che per sua stessa ammissione si è frantumata durante le settimane che hanno preceduto il ritorno alle urne. "Si sono rotte amicizie, sono state divise famiglie" ha evidenziato a caldo.

Il leitmotiv dell'ultima campagna elettorale è stato lo stesso di sempre: “Amo follemente Apricena”, sentimento rimarcato in dialetto: “Pe’ Aprucine stenghe fenute”. Vulcanico e sanguigno, o lo si odia o lo si ama. Non ci sono alternative. Per tanti apricenesi non si discute: è ‘Re Antonio’. Per taluni, invece, è tracotante.

Alla fine della fiera, toglietegli tutto, ma non la sua Apricena, la sua famiglia e la fascia tricolore.

Rivendica di aver sempre difeso e valorizzato la cittadina federiciana, un po' come quando da ragazzo faceva tra i pali con i guanti del numero uno.

Per lui, che vive la politica con animosità, si profila un futuro in Regione Puglia o a Montecitorio, i suoi prossimi obiettivi.

Intanto, nella città in cui è ritornato oltre 15 anni fa dopo la parentesi universitaria a Torino, ha vinto ancora, forse ha stravinto. Punti di vista.

Tuttavia, c’è anche chi tra i suoi elettori ritiene che non si possa continuare a guardare il dito e a non vedere la luna, nonostante la distanza.

Ergo, Potenza ha avuto la meglio sul diretto avversario ma con 669 consensi in meno rispetto a cinque anni fa. In soldoni, la sua lista è scesa del 6,5%.

Come d’altronde va considerato che dall'altra parte della barricata c'era Alfonso Zuccarino, certamente non l'ultimo arrivato, intorno al quale il centrosinistra si è rinvigorito tanto da immaginare, prima dell'apertura delle urne, finanche il ribaltone.

Con l'imprenditore ed ex presidente del Foggia Calcio, la coalizione 'Il buon paese' porta in dote il 34,52%, 435 preferenze in più rispetto alla compagine che alle scorse Comunali sostenne Michele Lacci.

Di questi tempi, se non è tanta roba, è un risultato quantomeno dignitoso. Evidentemente ancora insufficiente per impensierire l’ingegnere e far crollare il feudo di ‘Uniti per cambiare’. Un voto di protesta e/o di stima e apprezzamento per il coraggio e la dedizione mostrati dagli avversari c’è stato. Indubbiamente inutile a fini del risultato finale, ma c’è stato ed è stato avvertito. Questo è un dato incontrovertibile, se si guarda la luna e non soltanto il dito.

Nel frattempo, seppur con qualche “fedelissimo" in meno, mentre gli avversari del sindaco si compiacciono di aver creato una buona alternativa in prospettiva, l'ingegnere Antonio Potenza continua a regnare promettendo un futuro migliore per la comunità. "Abbiamo scritto la storia, non vi deluderò mai".