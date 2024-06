Ballottaggi 2024: l'affluenza alle urne a San Severo, Manfredonia e San Giovanni

Non raggiunge il 10% l’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco nei comuni di San Severo, Manfredonia e San Giovanni Rotondo.

Alle 12 di oggi, domenica 23 giugno, a San Severo hanno votato 3606 elettori su 44.061 aventi diritto al voto, ovvero l’8,18%. A contendersi la fascia tricolore nel Comune dell'Alto Tavoliere, ci sono i candidati Angelo Masucci e Lydia Colangelo.

Si attesta, invece, al 9,42% l’affluenza alle urne a San Giovanni Rotondo (24.077 aventi diritto al voto nel complesso), dove è in corso il testa a testa tra Filippo Barbano e il sindaco uscente Michele Crisetti.

Infine, a Manfredonia, solo l’8,23% dei 48.225 elettori ha già preso posizione nella sfida tra Ugo Galli e Domenico La Marca. La prossima rilevazione dati è prevista alle 19. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, per riaprire dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 24 giugno. Alle 15 inizierà lo spoglio.