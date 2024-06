Comunali ed Europee 2024: seggi aperti fino alle 23, affluenza urne del 26,62% e 15,17%

Seggi nuovamente aperti, domenica 9 giugno 2024, in tutti i comuni della provincia di Foggia per le elezioni Europee e contemporaneamente in 16 comuni per il rinnovo dei consigli comunali e per la rielezione dei sindaci. Si può esercitare il diritto di voto fino alle 22.

Per le Amministrative si parte dal 26,62% registrato ieri al termine del primo dei due giorni alle urne. Sono 205 le sezioni aperte, 164.958 gli aventi diritto.

La percentuale più alta di voto si è registrata alle Isole Tremiti con il 42,61% su 467 elettori. Il secondo dato più alto a Stornarella con il 35,43% dei 4101 votanti.

A seguire Troia con il 33,42%, Biccari con il 31,92% e Apricena con il 31,66%. Poi Deliceto il 30,37%. Nei comuni superiori a 15mila abitanti, ha superato il 30% soltanto Torremaggiore, dove si è recato alle urne il 30,99% dei complessivi 13.923 elettori. Appena il 12% a Celle di San Vito, il 14,09% a Volturara Appula e il 15,90% a Carlantino. A Manfredonia il 21,35%, a San Severo il 27,48%. San Giovanni Rotondo ha chiuso la prima giornata al 26,86%. Infine il 27,15% a Castelnuovo della Daunia, il 29,93% a Poggio Imperiale e il 25,83% a Volturino.

Per quanto riguarda le elezioni Europee, la percentuale di affluenza alle urne è del 15,17%. Nella giornata di sabato 8 giugno le Isole Tremiti, Stornarella, Apricena e Troia hanno fatto registrare i numeri più alti. Anzano di Puglia, San Marco la Catola, Roseto Valfortore, Faeto e Zapponeta i più bassi. Le sezioni aperte sono 652, mentre sono 496.673 gli aventi diritto al voto in tutta la provincia.

Le operazioni di scrutinio inizieranno, per le elezioni europee, nella stessa giornata di domenica 9 giugno, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione.

Le operazioni di scrutinio per le Amministrative sono rinviate alle 14 di lunedì 10 giugno.

Come si vota

Alle elezioni europee ciascun elettore può votare per una sola lista tracciando un segno sul contrassegno o nel rettangolo che lo contiene. Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo.

Ciascun elettore può anche esprimere fino ad un massimo di preferenze per candidati della lista votata, purché di sesso diverso.

Per le elezioni comunali, nei centri fino a 15mila abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno sul simbolo della lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista.

Può anche esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5mila abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni con popolazione compresa tra 5mila e 15mila abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il sindaco che per la lista.

Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è così valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato sindaco (c.d. ‘voto disgiunto’) ed il voto è così valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati.

L'elettore può, inoltre, esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.