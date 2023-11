Comunali 2024, 16 comuni al voto: la parola d'ordine dei renziani di Marino è riformismo

Un lavoro "prima sotterraneo" e "ora più palese", è quello a cui da tempo è impegnato Dino Marino, presidente di Italia Viva in Capitanata, per la costruzione delle coalizioni in vista delle elezioni comunali che si svolgeranno la prossima primavera in 16 comuni. "Parteciperemo a tutte le coalizioni in cui saranno presenti le categorie valoriali dei riformisti - nei programmi, così come, nelle donne e gli uomini che si accingono a misurarsi nelle prossime elezioni comunali".

Riflettori puntati su Manfredonia, San Severo, Torremaggiore e San Giovanni Rotondo, i quattro comuni sopra i 15mila abitanti: "Siamo convinti che il riformismo in Capitanata non può essere emarginato dal populismo di sinistra e il sovranismo di destra. Stiamo lavorando a unificare i riformisti, i liberal-democratici, le forze di centro e tutto il fermento rappresentato da quelle forme di civismo che pervadono la politica locale in questo periodo. È chiaro che il civismo presente nei piccoli comuni e soprattutto quello nei comuni sopra i 15mila abitanti può dare un contributo al rinnovamento degli stessi partiti tradizionali".

Il renziano Marino traccia la strada: "In tutti i comuni chiamati al voto questa sarà la nostra stella polare, coalizioni di buon senso che al di là degli ideologismi siano in grado di dare una spinta positiva alla governabilità, introducendo il merito, il coinvolgimento popolare e partecipativo rispetto ai programmi, su cui chiamare i cittadini a confrontarsi. Questo significa che ci sarà un assembramento delle forze di centro, riformiste e liberal-democratiche dei partiti nazionali e delle liste civiche che devono essere fondamentali per qualsiasi governo e per un completo coinvolgimento civico delle città!"