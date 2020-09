"A Lesina si Lega solo il martavello". I comitati pro astensionismo festeggiano con i mortaretti: "Ce l'abbiamo fatta"

"A Lesina si Lega solo u martavill". In posa con lo striscione e le bandiere davanti alla sezione del Partito Democratico gli attivisti del comitato No Quorum sorridono a 32 denti. Il martavello o bertovello è la nassa per la pesca delle anguille. Pd, Italia in Comune e civici festeggiano il risultato: ha votato il 49,01% degli elettori e le consultazioni non sono valide.

Si tornerà alle urne a maggio. "Insieme, ce l'abbiamo fatta", esultano. "Oggi è nata una possibile futura classe amministrativa composta da persone libere, perbene, moralmente integre, capaci e determinate - scrivono nei ringraziamenti - Questo gruppo di donne e uomini si batterà ogni giorno, con gentilezza, affinché tutti i cittadini lesinesi si sentano tutelati e non vivano con il timore di esprimere il proprio pensiero libero".

Incontenibile la felicità del comitato L'Altra Lesina che ha addirittura sparato i mortaretti nella centralissima piazza Attilio Lombardi. L'entusiasmo è alle stelle. Hanno immortalato il momento del brindisi e il gesto della vittoria in una foto ricordo, con un semplice messaggio partito da uno dei fondatori, tra i più agguerriti, Vincenzo Cicculli, dirigente regionale di Sud in Testa, il gruppo di Andrea Caroppo: "Grazie Lesina".

Non si chiude nel silenzio Primiano Di Mauro, espressione della Lega e candidato sindaco dell'unica lista presentata, Lesina Azzurra, che gentilmente ringrazia gli elettori che hanno scelto di recarsi alle urne: "Grazie a tutti - scrive sui social - siete stati tantissimi e meravigliosi per averci creduto insieme a noi. Testa e cuore", il suo motto. "Non mollare", gli rispondono, "è solo un arrivederci".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery