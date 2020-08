Due candidati sindaco per rilanciare la 'città bianca' di Mattinata: la sfida della rinascita dopo 2 anni e mezzo di buio

Dopo il commissariamento di Mattinata, comune sciolto per infiltrazioni mafiose nel marzo 2018, sono due i candidati sindaco scesi in campo che dal giorno successivo alle elezioni del 20 e 21 settembre prossimi, proveranno a rilanciare la città bianca

Da una parte la lista civica 'Destinazione Mattinata' con Lucia Battista candidata sindaca e composta da Flavia Arena, Rosa Bisceglia, Maurizio Ciuffreda, Sergio De Cristofaro, Sergio Dirodi, Andrea Fermo, Giuseppe Ferrantino, Marisa Minuti, Francesco Paolo Prencipe, Katia Saluzzo, Maria Grazia Scarano e Michele Trotta.

Dall'altra la 'Noi comunità Mattinata 2020' del candidato sindaco Michele Bisceglie composta Antonio Armiento, Rosanna Ciuffreda, Mimma De Nittis, Maria Grazia Destino, Marcello Di Bari, Marilina di Mauro, Luigi Falcone, Rosa Latino, Matteo Nobile, Raffaella Santoro, Antonio Pietro Totaro e Paolo Valente.

Le dichiarazioni di Lucia Battista

La mia lista, con i 12 candidati al consiglio comunale, vuole essere questo: siamo accomunati dalla medesima determinazione ad impegnarci per il bene comune, dalla medesima volontà di offrire alla nostra amata Mattinata una amministrazione comunale seria, affidabile, concreta e vicina ai cittadini, a cominciare da quelli socialmente ed economicamente fragili. Come ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, l’azione amministrativa della giunta avrà a cuore unicamente il “Destino” di Mattinata, con il programma amministrativo della coalizione. Nella sua azione il Comune si ispirerà ai principi della legalità democratica, in unità di intenti e in piena collaborazione con le Istituzioni dello Stato, anche sulla scorta dell’esperienza del lungo commissariamento straordinario vissuto dal nostro Comune. Viviamo in una piccola realtà e dunque conosco, al di là degli slogan e dei personalismi, quanto i mattinatesi amino guardare dritto negli occhi chi si pone alla guida del paese; quanto i mattinatesi sappiano distinguere assai bene tra i bei discorsi vuoti, fini a se stessi, e quelli solidi e concreti, che nascono dal fare e dal volere concretamente dare una nuova direzione al nostro paese.

Le dichiarazioni di Michele Bisceglia

Siamo una squadra compatta, un gruppo di persone con competenze e percorsi differenti e complementari, tutte accomunate dalla volontà di lavorare assieme ai mattinatesi per dare una svolta al nostro paese, per trasformare Mattinata in un modello di buona amministrazione, efficiente e capace di affrontare e risolvere i problemi nell’interesse di tutti. Stiamo conducendo una campagna elettorale basata sul confronto con i cittadini, le proposte concrete, una visione partecipata dell’amministrazione e del futuro di Mattinata. Continueremo in questo modo, fino all’ultimo giorno utile, per coinvolgere tutti i mattinatesi e condividere con l’intera Comunità un programma politico-amministrativo che offra idee, soluzioni, l’entusiasmo e la volontà di voltare pagina nel segno della trasparenza, della concretezza e della partecipazione reale di tutte le forze del tessuto sociale, culturale ed economico a un progetto dove il valore e i valori delle persone sono cuore e motore del cambiamento”.