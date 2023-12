La sindaca Maria Aida Episcopo ha promesso che non passerà sotto silenzio: “Ricorderemo degnamente Federico II” . Ma anche in questo caso, l’avversario aveva giudicato “impalpabile” la replica, derubricando ad un “dettaglio”, parola usata da lei, il riallestimento della piazzetta dedicata a Federico II con la piantumazione di fiori.

Meno di 20 giorni fa, Nunzio Angiola e Antonino Foti, professore dell’Accademia delle Belle Arti, in una nota congiunta, avevano lamentato il “totale disinteresse” per lo storico appuntamento dell’ottocentesimo anniversario della erezione del palazzo imperiale.

Dal suo profilo personale, di tutta risposta, la sindaca ha pubblicato uno scatto delle visite guidate del 24 dicembre, proprio davanti al portale del palazzo di Federico II, per “valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale”, con tantissime presenze, evidenzia.

Il docente universitario, ex parlamentare, nella sua nota pungola l’amministrazione sulla “coscienza storica e la valorizzazione del territorio”.

“Oggi è il compleanno del nostro ‘Stupor Mundi’ Federico II, nato a Jesi il 26 dicembre 1194. Sono 829 anni, portati bene sì, ma non degnamente celebrati dalla nostra Città, che fu anche la sua. Se poi penso al fatto che l’800esimo anniversario della fondazione del palatium è stato totalmente ignorato, allora non mi resta che dire, col nostro grande Renzo Arbore: meditate gente, meditate”.

Se tra Andria e Castel del Monte oggi hanno festeggiato il compleanno di Federico II, a Foggia non si può dire altrettanto, e a rimarcarlo è stato l’ex candidato sindaco civico Nunzio Angiola, attuale consigliere comunale del progetto ‘FoggiaPiù’

Il docente universitario rimarca come la ricorrenza degli 829 anni dalla nascita sia passata senza festeggiamenti

Sulla memoria di Federico II Angiola non molla: "In altre città celebrato il compleanno, a Foggia no"