Sospiro di sollievo dei consiglieri: stessi compensi pre-commissari, ma arrivare a 2.760 euro è impossibile

Si è ravveduta la segretaria generale del Comune di Foggia, Maria Giuseppina D’Ambrosio, sui gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

Il valore torna ai 73,49 euro pre-commissariamento.

La segretaria generale, che segue la pratica in qualità di dirigente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, un mese fa, aveva assunto un primo impegno di spesa pari a 25mila euro.

La determina aveva fatto saltare dalla sedia qualche consigliere che ha subito chiesto lumi all’estensore. Da lì è partito un approfondimento.

La dirigente si era attenuta all’importo che considerava come fisso, indicato nelle tabelle che lasciavano invariato il gettone, calcolato sulla scorta del combinato disposto del decreto del ministero dell’Interno del 2000, recante le norme per la determinazione dei gettoni di presenza e della Finanziaria 2006, che ha applicato un taglio strutturale del 10%, e indicavano i nuovi compensi mensili massimi derivanti dall’incremento delle indennità di funzione dei sindaci stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.

La manovra dell’allora Governo Draghi, lo ricordiamo, non incideva direttamente sul valore del gettone, ma indirettamente sul valore massimo dell’ammontare complessivo che può essere percepito mensilmente, pari a un quarto dell’indennità del sindaco.

Secondo la tesi della segretaria comunale, i consiglieri avrebbero dovuto percepure solo 32,53 euro a seduta, meno della metà del gettone corrisposto fino alla precedente consiliatura.

L’istruttoria dell’Area Finanziaria guidata dal dirigente Carlo Dicesare, che si occupa precipuamente della gestione contabile, ha dimostrato come l’importo da riconoscere fosse necessariamente quello stabilito dalla delibera del Consiglio comunale n. 255 dell’8 giugno 2020, che aveva aumentato i gettoni a 79,02 euro (all’epoca 170 mila lire), cifra ridotta del 10% nel 2006 con determina del Servizio Affari generali n. 209 del 6 giugno 2006, in applicazione della legge 266 del 2005.

Le relazioni del Servizio Finanziario hanno, dunque, dissipato ogni dubbio relativo all’interpretazione della norma. I consiglieri comunali possono tirare un sospiro di sollievo.

La segretaria generale ha integrato l’impegno di spesa relativo agli emolumenti maturati nei mesi di dicembre e gennaio con altri 20.500 euro e ha già calcolato la somma per febbraio e marzo, pari a 92mila euro.

Difficile che si possa andare oltre quella somma. A conti fatti, tra le 17 riunioni delle commissioni consiliari, ridotte nel 2017 da una delibera del Consiglio comunale che riconosceva i rimborsi dei permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti solo per altrettante giornate lavorative, e una media di massimo due sedute del Consiglio comunale al mese, si arriva a 1.396,31 euro lordi a testa, vale a dire quasi 800 euro netti per i lavoratori dipendenti e poco più di 1.000 euro per gli altri.

È un’impresa praticamente impossibile, con buona pace dei consiglieri, raggiungere il compenso mensile massimo di 2.760 euro lordi come rideterminato per effetto dell’aumento dell’indennità del sindaco.

È facoltà del Consiglio, con una delibera ad hoc, riformulare nuovamente l’articolo 37 del suo regolamento, modificato sette anni fa per contenere i costi della politica dopo i rilievi della Corte dei Conti.

In linea teorica si potrebbe intervenire sul numero delle riunioni delle commissioni consiliari anche adesso, quando il piano di rientro è ormai agli sgoccioli, ma comunque non si potrebbero aggiungere che poche sedute. L’effetto moltiplicatore sui rimborsi dei datori di lavoro, infatti, farebbe lievitare la spesa in maniera smisurata e il Servizio Finanziario non lo consentirebbe, c’è da starne certi.

E allora il limite di legge resta un miraggio. Del resto, la norma entrata a regime dall’1 gennaio 2024, come detto, non menziona proprio i consiglieri comunali. E, difatti, i trasferimenti statali ai Comuni a concorso della copertura dei maggiori oneri sostenuti per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali non comprendono somme relative ai consiglieri. Anche la revisione del decreto del ministero dell’Interno del 2000 è in alto mare.

Se sindaco (11.040 euro lordi), vice (8.280 euro lordi), assessori (6.624 euro lordi) e presidente del Consiglio comunale (6.624 euro lordi) percepiscono uno stipendio di tutto rispetto, non si può dire altrettanto dei rappresentati eletti dal popolo nella massima assise, e di certo per loro ha il sapore della beffa.

Altrove, per la cronaca, si è aperto un dibattito sull’opportunità di aumentare il valore dei gettoni di presenza. In questo caso, gli oneri sarebbero totalmente a carico del Comune, e un ente sottoposto alla procedura di riequilibrio finanziario non potrebbe permetterselo.

In quel di Rimini, capoluogo con una popolazione quasi equivalente a quella di Foggia, il gettone è fissato a 90,70 euro e una recente modifica alla modalità di erogazione stabilisce che, in caso di partecipazione del consigliere per un tempo inferiore alla metà della seduta, si dimezzi. Ma quando era entrata in vigore la Legge di Bilancio 2022, meditavano di ritoccare all’insù il valore.

A Piacenza, comune sopra i 100mila abitanti, il gettone ammonta a 81 euro per le sedute consiliari e 63 euro per le commissioni, e anche lì se ne discute, come riportato da IlPiacenza.it.

Ad argomentare, in questo caso, qualche mese fa, sull’eventualità di un adeguamento, è stato un consigliere del Partito Democratico: in buona sostanza, al di là delle letture populiste, pone l’accento sul riconoscimento del ruolo che i consiglieri esercitano anche attraverso incontri, studi e analisi, oltre al carico di responsabilità che grava su di loro. Si sostiene, peraltro, che un adeguato compenso permetterebbe a più persone di avvicinarsi alla politica e proporsi alle elezioni. Come a dire che così, invece, quasi non conviene.