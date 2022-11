Commissione agricoltura: Coldiretti Foggia si complimenta e augura buon lavoro alla neo senatrice Fallucchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

I migliori auguri di Coldiretti Foggia alla Senatrice Annamaria Fallucchi, nuovo componente della IX Commissione del Senato della Repubblica ‘Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare’, dove certamente con la sua esperienza da imprenditrice agricola porterà grande sensibilità ed attenzione nei confronti dell’agricoltura della Capitanata.

Coldiretti Foggia ritiene vitale l’impegno al Senatore Fallucchi per la crescita del settore, per estendere le competenze all’intera filiera agroalimentare, ridurre la dipendenza dall’estero e garantire ai foggiani la fornitura di prodotti alimentari di alta qualità. Sfruttare i fondi del Pnrr per garantire la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero e ammodernare la rete logistica; difendere i 35 miliardi di fondi europei oggi a rischio; no al Nutriscore, al cibo sintetico e agli accordi internazionali sbagliati che penalizzano il Made in Italy: fermare l’invasione di cinghiali; realizzare un piano invasi per garantire acqua in tempi di siccità sono le priorità indicate dalla Coldiretti.

Bisogna intervenire subito – conclude Coldiretti Foggia - sui rincari dell’energia che mettono a rischio una filiera centrale per le forniture alimentari delle famiglie, con la Capitanata che è una provincia a fortissima vocazione agricola e agroalimentare.