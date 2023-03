A Palazzo Dogana si insedia il Comitato Unico di Garanzia

Questa mattina, in occasione della giornata internazionale della donna, si è insediato ufficialmente il Comitato Unico di Garanzia della Provincia di Foggia.

Per la parte pubblica ci sono Olma D'Emilio nelle vesti di presidente. Ne fanno parte anche Annamaria Gramazio, Gaetano Illiceto, Ermanda Antonietta Maria Baldi, Fabio Remigio Chiappinelli, Luciana De Girolamo, Luigi Bondanese, Danilo Santoro, Luana Salvatore, Ciro Pellegrino e Teresa Maria Di Lascia.

Per la parte sindacale Marianna D'Elia e Massimo Di Corato della Cisl Fp, Carmine Pecorella e Luigia Limotta della Uil Fpl, Daniela Capobianco ed Elena Ferrazzano della Cgil Fp, Mario Vitale e Antonietta Petruccelli della Csa, Giuseppe Casarella e Luigi Fratepietro per la Conf.a.i.l.

Dopo i saluti della vicepresidente della Provincia, Nunzia Palladino, la Presidente del Cug ha introdotto i componenti del comitato e presentato le finalità e le funzioni ai dipendenti e alle dipendenti della Provincia di Foggia.

Gli enti locali sono tenuti ad una programmazione annuale del Cug ai sensi della Direttiva n. 2/2019: 'Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo del Comitato Unico di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche'.

Il Comitato, che dura in carica quattro anni e sostituisce i comitati per le pari opportunità e gli organismi di contrasto al fenomeno del mobbing, propone azioni positive volte a garantire un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e psichica di tutti i dipendenti.

Il Cug esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la Consigliera di Parità, migliorando l?efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori; promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.