Il metrò del mare Manfredonia-Tremiti tornerà anche nel 2023: “Obiettivo quattro fermate intermedie”

“Manfredonia e le Isole Tremiti anche la prossima estate saranno collegate via mare. Un servizio utile e apprezzato da residenti e turisti su cui la Regione Puglia, su mia richiesta, investirà 450.000 euro”. Ad annunciarlo è il consigliere regionale manfredoniano Paolo Campo, presidente della commissione Ambiente.

L’obiettivo per il 2023 è avviare la sperimentazione del servizio di ‘metrò del mare’ realizzando le fermate intermedie a Mattinata, Vieste, Peschici e Rodi Garganico, così da fare assumere a questo collegamento un più spiccato profilo di trasporto pubblico locale. “I dati di traffico dello scorso anno sono stati più che confortanti – riempimento medio all’80% della motonave da 187 posti – e motivano l’ulteriore investimento in un fattore strategico per la promozione del turismo, anche quello di prossimità, e la sostenibilità ambientale del collegamento tra l’area meridionale del Gargano e la riserva marina delle Isole Tremiti”, fa sapere il consigliere regionale del Partito Democratico.

È sempre lui a comunicare che nella Legge di Bilancio, che sarà discussa in Consiglio regionale la prossima settimana, è stato inserito un emendamento che stanzia un milione di euro per le manifestazioni storiche del Carnevale di Manfredonia, Massafra e Putignano e quelle tradizionali di Apricena, Gallipoli e San Michele di Bari. “Ora che la pandemia sembra davvero superata, spero che a Manfredonia si possa tornare a festeggiare Ze’ Peppe nei canonici giorni di febbraio e che questa opportunità sia messa a frutto anche a vantaggio delle attività commerciali cittadine”, ha commentato.

Rappresenta una novità l’ulteriore stanziamento che ha annunciato di 250mila euro l’anno, per i prossimi tre anni, per la costituzione della Fondazione Federico II, frutto di un suo emendamento. Compito della fondazione sarà accompagnare istituzioni, soggetti profit e no profit nel recupero e nella valorizzazione di un inestimabile patrimonio culturale, materiale e immateriale. “Il retaggio di Federico II dovrà diventare un tratto distintivo dell’identità stessa della provincia di Foggia e, a partire da questa, della Puglia”, dichiara Paolo Campo.

I tematismi culturali originari della provincia di Foggia sono diversi, tra questi è innegabilmente prevalente il retaggio dell’imperatore Federico II, visivamente identificabile negli oltre 50 siti censiti nel solo territorio della Daunia che comprendono, ad esempio, Castel Fiorentino (Torremaggiore) e i castelli di Monte Sant’Angelo e Lucera che devono essere riscoperti, valorizzati e promossi partendo dall’eccentricità degli interessi e dall’originalità delle attività di governo dell’imperatore di Svevia: un canovaccio di idee ancora di grandissima attualità e fascino da cui trarre ispirazione per attività multisettoriali - cultura, turismo, spettacolo, economia e quant’altro – con declinazioni di alto contenuto innovativo, se non sperimentale.

“L’attenzione offerta alla mia proposta dal vice presidente della Regione Raffaele Piemontese e la condivisione dei consiglieri regionali eletti in Capitanata, a partire da Antonio Tutolo e Rosa Barone, ha reso possibile portare a compimento un lungo lavoro preparatorio – conclude il consigliere regionale Campo - e avviare il percorso di costituzione della fondazione e di avvio delle attività già nei prossimi mesi”.