A San Giovanni Rotondo il M5S di Conte chiude al Pd: nel 'campo giusto' c'è posto solo per i civici

A San Giovanni Rotondo, nel “campo giusto” dei Cinquestelle, mutuando la definizione che il leader Giuseppe Conte aveva scelto per Foggia, non c’è posto per il Partito Democratico. Del resto, in Consiglio comunale, l’ex candidata sindaca M5S Nunzia Palladino è rimasta saldamente all’opposizione di Michele Crisetti e della sua maggioranza, vecchia e nuova.

Quindi, niente campo largo progressista alle prossime Comunali, orientamento già emerso a dicembre in una riunione del Gruppo Territoriale capitanato da Salvatore Biancofiore. Non ci sono i margini per un’alleanza con il Pd. La parola d’ordine è discontinuità.

Nasce, allora, una coalizione a trazione M5S marcatamente civica che si presenta come l’alternativa all’amministrazione uscente.

Hanno siglato l’accordo per primi il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Mario Furore e Salvatore Biancofiore in rappresentanza del locale Gruppo Territoriale, Pasquale Chindamo referente del movimento ‘In… formazione per San Giovanni Rotondo’, Francesco Mangiacotti per ‘Cittadini Sangiovannesi’, e Samuele Zichella per ‘SiAmo San Giovanni Rotondo’.

La coalizione nasce nel solco di un percorso già avviato da mesi. Per ora i simboli sono quattro, ma il raggruppamento è aperto ad “associazioni e movimenti civici che vorranno condividere i temi e gli obiettivi identitari del Movimento 5 Stelle”, seguire i principi regolatori della coalizione a cui ognuno dovrà attenersi e il percorso politico già intrapreso, “proponendosi come alternativa e in discontinuità rispetto all’attuale governo cittadino”.