Prove di aggregazione per una ‘grande coalizione civica’: "La parola futuro si scrive insieme"

Progetto Concittadino e l’associazione Libertà Civile lanciano ufficialmente la proposta di una “grande coalizione civica” per le elezioni amministrative a Foggia. Lavorano alla nascita di una sola rete in grado di coagulare “quanto di meglio offerto dall’attivismo civico” e provano a stimolare un patto tra i partiti e le forze attive della città.

Antonio De Sabato, fondatore di Progetto Concittadino, e Alessio Lusuriello, presidente dell’associazione Libertà Civile, che hanno intrecciato da tempo le loro esperienze di cittadinanza attiva, propongono di attivare “un processo per la nascita di una piattaforma municipalista con l’obiettivo di presentare una o più liste autonome composte dai tanti gruppi di attivisti che animano la città”.

Rivolgono un invito ai partiti, all’associazionismo di base, alle formazioni di cittadinanza attiva, per lavorare insieme e convergere intorno ad un obiettivo comune per ri-partire e “creare nuove forme di partecipazione che non siano più solo simulazione di un modello aggregativo, mettendo al centro un approccio orizzontale”. Lo ripetono a caratteri cubitali: insieme.

Pongono solo alcune condizioni inderogabili: “Tenere fuori i portatori di pacchetti di voti, organizzare una seria campagna di pulizia delle liste elettorali e di trasparenza, che restituisca non solo credibilità ma reputazione all’azione collettiva nelle prossime amministrative”. Credono in un cambio di rotta, e vogliono traghettare la città verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.

“La coesione dovrà essere l’elemento caratterizzante e costitutivo di una squadra in cui tutti i partecipanti-cittadini sentano le stesse responsabilità. Battersi per lo stesso obiettivo senza il vizio di primeggiare, ma sostenendosi l’un l’altro. Molti attori politici non si rendono conto che quella che viene è una stagione nuova”, scrivono De Sabato e Lusuriello. Sollecitano l’impegno diretto e la partecipazione, e provano a scacciare silenzio e indifferenza. Progetto Concittadino e Libertà Civile sono pronti per questa sfida: “ri-scoprire e coltivare prossimità”. La parola futuro, concludono, “si scrive insieme”.