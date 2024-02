Foggia conferisce la cittadinanza onoraria a Julian Assange

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Foggia, senza distinzione di colori politici, l’ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange.

“È la prima volta che si può discutere di diritti civili dopo tanti anni di buio”, ha detto il promotore della proposta, l’ex candidato sindaco civico Antonio De Sabato, ringraziando tutti i colleghi dopo il voto, accompagnato da un fragoroso applauso.

“Credo che questo sia un momento molto importante per una città che vuole attestarsi a difesa dei diritti umani e civili. In un momento molto delicato per la nostra democrazia, occorre un atto di coraggio, da parte di tutti quanti noi”, aveva detto illustrando la proposta.

L’ordine del giorno “si pone l’obiettivo di ripercorrere non solo gli accadimenti che da una decina d’anni a questa parte hanno travolto il coraggioso giornalista australiano Julian Assange, ma anche evidenziare la necessità per la città di Foggia di seguire l’esempio di tante comunità in materia di libertà e d’informazione e diritti umani, presupposti fondamentali in una società guidata dai valori democratici”.

Julian Assange è un giornalista, attivista e programmatore informatico, “perseguitato per aver rivelato informazioni che tutti i cittadini dovrebbero conoscere per evitare quella manipolazione dell’informazione che oggi può considerarsi, a buon diritto, un regime operante nella nostra società contemporanea. Manipolare l’informazione significa manipolare le coscienze, e soprattutto limitare la libertà di stampa, di espressione e di pensiero. È arrivato il momento per Foggia di mostrarsi all’altezza delle aspettative di coloro che ci hanno votato. Non c’è distinzione tra opposizione e maggioranza”.

E così è stato. L’odg impegna il sindaco e la Giunta a “testimoniare e prendere posizione a favore della libertà d’informazione, d’espressione e di stampa, impedendo che vi siano ritorsioni quando in gioco vi sono notizie d’interesse pubblico e dimostrando che le istituzioni sanno non restare a guardare; a conferire la cittadinanza onoraria foggiana a Julian Assange, augurandoci che la città di Foggia possa unirsi all’elenco di altre città d’Italia in cui è già stato compiuto questo atto di civiltà democratica”.