Nasce il circolo 'Federico II' dei Fratelli d'Italia: alla guida l'imprenditore agricolo 34enne Luca Crescitelli

Pochi giorni fa, con autorizzazione del presidente orovinciale Giandonato La Salandra, si è costituito il circolo Fratelli d’Italia 'Federico II' nella città di Foggia, "segno tangibile di come la destra meloniana punta ad un ruolo di partito egemone in Capitanata e in Puglia, come testimonia il grande successo del tesseramento 2020".

Alla guida è stato designato Luca Crescitelli, proveniente dalla fucina del movimento giovanile di Fratelli d’Italia 'Gioventù Nazionale' guidato da Mario Giampietro. Crescitelli, 34 anni, laureato in Economia Aziendale, imprenditore agricolo, ha ricoperto il ruolo di componente direttivo cittadino GN città di Foggia. “Ringrazio Giandonato La Salandra e l’ex co-coordinatore l’on. Franco Di Giuseppe per i saggi consigli, che solo un uomo di grande esperienza politica può dare. In questo partito, si può contare sulla struttura”.

Crescitelli spende parole d’elogio per Mario Giampietro coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale della Provincia di Foggia: “Mario è e sarà sempre un punto di riferimento. Grazie a lui, è cominciata la mia esperienza politica, nel movimento giovanile, dove abbiamo conseguito risultati notevoli in termini di adesioni e partecipazione alle iniziative”.

Il neo responsabile ha già fissato i suoi obiettivi: “Dobbiamo essere un punto di riferimento per i cittadini, senza trascurare le aree rurali che sono a me care dove attualmente vivo e svolgo la mia attività di imprenditore a Borgo Segezia. Bisogna far si che anche queste aree non siano abbandonate a loro stesse ma che possano essere inserite in progetti di riqualificazione ai quali inizieremo a lavorare sin da subito”.

Obiettivi ambiziosi per un partito in ascesa che sembra non arrestare la propria corsa.