I FdI accendono i riflettori sulla Gestione del Cara di Borgo Mezzanone. La Regione: "Compete al ministero dell'Interno"

La replica della Regione Puglia ai Fratelli d'Italia, nella persona del segretario generale della Presidenza, Roberto Venneri, non si è fatta attendere. “Con riferimento al presunto ruolo della Regione Puglia nella gestione del Cara di Borgo Mezzanone, si precisa che, essendo quello di Borgo Mezzanone un Centro accoglienza richiedenti asilo, la gestione compete in via esclusiva al Ministero dell'Interno. Stanti le precarie condizioni del Centro, al fine di assicurare una più degna ospitalità ai richiedenti asilo, e nell'ambito del protocollo per la riconversione dello stesso Cara di Borgo Mezzanone, fu chiesto, dalla Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia, di anticipare le spese per l'acquisto e la posa a dimora di 100 moduli abitativi. Questo è stato l'unico contributo della Regione Puglia, che non è mai quindi stata interessata da alcuna attività di gestione del Cara stesso”.

Atrraverso una interrogazione urgente, il gruppo di Fratelli d’Italia composto dal capogruppo Francesco Ventola e dai consiglieri regionali Giannicola De Leonardis, Luigi Caroli, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro, avevano chiesto un chiarimento ad Emiliano, evidenziando che "le recenti inchieste giornalistiche sul deputato Soumaohoro su vicende che sono anche attenzionate dalla magistratura, fanno emergere, tra le varie, delle opacità sulla gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia, che si inserisce, purtroppo, nella geografia dei ‘ghetti’ dove vivono migliaia di migranti, facile preda del ‘caporalato’ e della criminalità. Il Cara di Borgo Mezzanone, al momento, non avrebbe nessun gestore. E se mai esistesse, non è dato sapere chi è, attraverso quale procedura la Regione Puglia ha eventualmente affidato il servizio, a quali condizioni economiche e a fronte di quali servizi erogati ai migranti".

Nella nota stampa i consiglieri regionali meloniani proseguono: "Una vicenda che affonda le proprie radici in una procedura aperta per la gestione del Cara di Borgo Mezzanone, divisa in lotti. Nel 2021, il presidente Emiliano, firma un protocollo d’intesa per la ‘riconversione di Borgo Mezzanone’ tra Regione, Provincia di Foggia, Prefettura e Ministero dell’Interno mettendo in campo la cifra di poco più di 2 milioni e mezzo di euro che si aggiungono ai fondi Pnrr pari a 103 milioni di euro stanziati dal Governo Draghi per lo smantellamento dei ghetti foggiani. Tale affidamento sarebbe stato più complesso e lungo del previsto con un annullamento ingiustificato e una riattivazione poco dopo. Il 12 ottobre 2021, circa 15 giorni dopo la firma del protocollo, risulta erogato dalla Regione Puglia un finanziamento per la gestione del ‘lotto 1’ per il valore di 698 mila euro. La causale è la stessa del bando da 2 milioni e mezzo di euro ma non presenta il nome dell’aggiudicatario e al posto della documentazione si legge ‘la presente è riservata ai soli operatori invitati dalla stazione appaltante’, cioè dalla Regione Puglia".

I consiglieri di Fratelli d’Italia concludono: "E' di tutta evidenza che ci troviamo di fronte a una vicenda nebulosa e sulla quale chiediamo risposte precise, dettagliate e immediate da parte di Emiliano. La gestione del Cara di Borgo Mezzanone è materia ampia cronologicamente e complessa tecnicamente. Vogliamo sapere, così come i pugliesi vogliono sapere, se vi è uno sperpero di denaro pubblico, peraltro perpetrato anche in danno della dignità umana di chi dovrebbe essere aiutato”.