Cgil-Cisl-Uil: "Foggia appartiene ai foggiani, sindaco e istituzioni dovrebbero essere al di sopra delle parti”

“Al di là della “strana” tempistica scelta per celebrare questo sodalizio a ridosso delle oramai imminenti elezioni regionali, è singolare dover ricordare ad un amministratore di lungo corso come Landella che l’istituzione dovrebbe essere al di sopra delle parti, non dovrebbe essere piegata alle logiche di parte di qualsiasi forza politica, così come sbagliato è stato utilizzare l’aula del consiglio comunale, l’organo di governo di tutti i foggiani”, affermano Carmeno, Costantino e Ricci che rimarcano.

“Foggia e le sue istituzioni appartengono ai cittadini. L’unica bandiera che può svettare a Palazzo di Città è quella che da sempre la rappresenta”. “Vorremmo che il sindaco e questa amministrazione tornassero a discutere di sviluppo, di servizi, di welfare, in una città afflitta dalla pandemia legata alla diffusione del Covid, e che già viveva emergenze sociali ed economiche”.