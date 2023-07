Il centrodestra foggiano ci mette la faccia: “Ripartiamo dagli errori del passato per evitare che si ripetano”

Il centrodestra ci mette la faccia, senza nascondere la polvere sotto al tappeto, e prova a pacificarsi con la città in un confronto pubblico con la comunità foggiana. Ma a riempire il Samì in fiera sono soprattutto dirigenti vari, iscritti, simpatizzanti e politici di area in cerca d’autore, per di più da tutta la provincia, particolare non trascurabile se il tema sono le elezioni comunali d’autunno a Foggia.

Il centrodestra finisce per parlarsi addosso e, probabilmente, non è questa l’occasione per ristabilire una connessione sentimentale con i cittadini. Provano a raddrizzare il tiro, sul finale, i mentori Lucio Tarquinio e Paolo Agostinacchio, che hanno ancora le energie per galvanizzare il popolo del centrodestra e ricondurre i partiti alla realtà, per affrontare i problemi veri della gente.

Conta esserci, e per rispondere alla domanda morettina ("Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?”) anche le assenze pesano.

Forse più succulenta la riunione del comitato cittadino di Forza Italia che ha preceduto la convention, a giudicare da una conversazione a margine tra il senatore Dario Damiani, vice commissario regionale del partito, e l’ex consigliere comunale Pasquale Rignanese, che non passa inosservata. Qualcuno, probabilmente, si è levato qualche sassolino dalle scarpe. Per la cronaca, la segreteria cittadina sarebbe stata affidata ad Antonio Bove.

Al Samì in fiera, location preferita della politica, spicca la partecipazione di Michaela Di Donna, deputata per 92 giorni nella scorsa legislatura, con un sorriso smagliante in un bianco candido. Si concede volentieri agli obiettivi dei fotografi e rompe il silenzio dopo la bufera giudiziaria che ha travolto il cognato, Franco Landella.

Si sono visti diversi consiglieri comunali e assessori dell’ultima esperienza amministrativa naufragata anzitempo prima del commissario per infiltrazioni mafiose, a cominciare da Danilo Maffei, il mister preferenze finito sotto la lente della Procura; e poi, Gino Fusco con la moglie Rita Montrone, la poliziotta oggi in pensione in odor di candidatura, Salvatore De Martino, Concetta Soragnese, Anna Paola Giuliani, Antonio Bove, Sergio Cangelli, Sonia Ruscillo, Ciccio D’Emilio, Claudio Amorese, Francesco Paolo La Torre e Salvatore Russetti.

Incuriosisce la presenza del consigliere regionale Antonio Tutolo. Con una metafora calcistica, risponderà che guarda tutte le partite e, se vogliamo, ora come ora, non appartiene a nessuna squadra. Si notano, nel pubblico, anche l’imprenditore Enzo Nuzziello e l’avvocato Paolo Mongiello.

Il centrodestra, in tre tavoli, si sforza di affermare e testimoniare l’unità della coalizione. A parlare per primi sono i più alti in grado nei tre principali partiti della coalizione: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Udc e Nuovo Psi non sono intervenuti. Per la verità, era assente anche il segretario provinciale dell’Unione di Centro, Francesco D’Innocenzio. “Ero a Roma per lavoro”, conferma oggi. C’era, invece, Roberto Perfetto, il commissario cittadino recentemente protagonista con lui di una querelle. Per quanto nelle retrovie, si è intrattenuto anche a parlare con l’ex consigliere Maffei.

Tocca all’onorevole Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia e vice presidente della Commissione Antimafia, scattare una fotografia politica post commissariamento per infiltrazioni, “perché poi le aule dei tribunali fanno un altro mestiere”. Annuncia che la Commissione Antimafia presto sarà a Foggia. Ha parlato della necessità di “smacchiare” la reputazione della città. “Dobbiamo ripartire dagli errori che sono stati fatti, per evitare che si ripetano”. A giudicare dalle parole di D’Attis, hanno gli anticorpi per la “demonizzazione” da parte delle altre forze politiche.

“Noi ci assumiamo tutte le responsabilità”, ha aggiunto Roberto Marti, segretario regionale della Lega, che si avventura in una disamina che offre anche qualche giustificazione. “In questa comunità ci sono amministratori che per problematiche sociali possono essere stati messi in contatto con soggetti poco chiari, forse sì, questo non significa che uno è mafioso. La legge, però, prevede di porre una cupola di protezione, di staccare la spina, temporaneamente, per evitare che accadano delle cose spiacevoli. Questo non significa che Foggia sia malata e non significa che non ci sia nessuno di quella amministrazione ‘malato’, ma non possiamo giudicarlo noi e dobbiamo stare attenti a non giudicarlo in maniera grossolana”.

Nella coalizione “c’è grande voglia di compattezza, di vincere le elezioni amministrative a Foggia – ha proseguito il senatore Marti - Foggia può avere bisogno di un aiuto, ma non è mafiosa. Oggi celebriamo l’unità di coalizione che intende individuare il migliore candidato possibile”.

Si compiace della partecipazione il senatore Filippo Melchiorre, vice segretario regionale di Fratelli d’Italia: “Oggi siamo in tanti, se la classe dirigente è fatta da tutte queste persone vuol dire che siamo sulla strada buona. Per evitare gli errori del passato, bisogna fare in modo che la connessione tra la gente, i foggiani, e la classe dirigente sia costante e continua”. Il primo partito, ricorderà, oggi sono i delusi, i disaffezionati alla politica.

Al secondo tavolo è il turno del senatore Dario Damiani, della senatrice Annamaria Fallucchi, del deputato Giandonato La Salandra, entrambi FdI, e del consigliere regionale della Lega Joseph Splendido, delegato dall’europarlamentare Massimo Casanova.

“Noi abbiamo vari nomi”, dirà la senatrice Fallucchi, ma il tema di oggi è il “perimetro”. Il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra ricorderà Lucio Ventura, recentemente scomparso, e il compianto Franco Di Giuseppe, e nel pubblico si vedrà anche il figlio, l’avvocato Oreste Di Giuseppe che, chissà, potrebbe seguire le orme del padre.

“La nostra forza oggi è avere delle liste sostanzialmente già pronte, perché non è vero che i partiti sono stati fermi e si sono chiusi in se stessi”, ha affermato La Salandra. “Noi siamo inclusivi, ci candidiamo a guidare la città aprendoci alla società civile, ma se qualcuno pensa ancora una volta di utilizzare il centrodestra per i propri interessi personali la porta è nettamente chiusa”, è il suo altolà.

Ruggiscono ancora, nonostante gli acciacchi dell’età, Lucio Tarquinio e Paolo Agostinacchio, protagonista del terzo tavolo. È il senatore che ha occupato tutte le istituzioni, dal Comune al Parlamento, a riportare il dibattito sui temi più sentiti dalla comunità. “In questi due anni e mezzo o tre, questa città non ha sentito più nessuno. Qualcuno ha detto una parola sull’Acquedotto?”, ha esordito. Non vede l’ora che i commissari se ne vadano, parla di strade rotte e sanità, questioni che stanno più a cuore ai cittadini. “Darò una mano per quello che posso, se avessi più forza mi candiderei pure al consiglio comunale per dare un contributo”, ha detto.

Secondo l’onorevole Paolo Agostinacchio “bisognerebbe emarginare una sorta di autoflagellazione rituale”. Dare speranze ai giovani è l’urgenza che avverte più forte.

“Il centrodestra può vincere a Foggia, purché sia in grado di dare risposte alla gente, di farsi carico delle ansie, delle sollecitazioni, delle preoccupazioni, delle istanze della popolazione foggiana – è l’appello di Agostinacchio - Foggia non ne può più di essere trascurata ed emarginata. Deve ritornare ad essere il centro economico della Capitanata”.