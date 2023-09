Nobiletti ci prova, Gatta non ci casca: "Non lascerò il CdA dell'Asi"

Nell'ultima assemblea generale dell'Asi Foggia, il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti aveva formalmente chiesto la sostituzione di Nicola Gatta, in seno al Consiglio d'Amministrazione, in quanto "non rappresenterebbe più l'ente provinciale".

Il predecessore a Palazzo Dogana dell'attuale numero uno e sindaco di Vieste, con una missiva indirizzata all'attuale presidente Asi, Agostino De Paolis e al CdA ha chiarito la sua posizione e ha spiegato a Nobiletti, le motivazioni per cui le sue richieste sarebbero totalmente infondate.

Non sussisterebbe - secondo il primo cittadino di Candela - un difetto di rappresentanza della Provincia. Tuttavia, Nobiletti non avrebbe indicato alcuna norma, di legge o statutaria, a fondamento della legittimità della richiesta. Avrebbe chiesto invece di 'rimettere alla facoltà del dott. Nicola Gatta la presentazione di memorie o controdeduzioni alla proposta sostituzione'. "Le norme a cui fare riferimento, sono statutarie e legislative. Dallo statuto del Consorzio Asi che è a disposizione dello stesso Nobiletti, si evince che la 'rappresentanza legale' è condizione che si riferisce esclusivamente all’assemblea generale e non ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la durata dell’incarico prevista di cinque anni per i consiglieri di amministrazione non è derogabile, perché non ancorata a quella dei componenti l’assemblea generale e anche perché altrimenti sarebbe soggetta ad evidenti abusi" spiega.

Nicola Gatta prosegue: "Lo statuto non sanziona la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione per l’ipotesi paventata dal presidente Nobiletti. Sono stato eletto in rappresentanza degli enti locali e non della Provincia di Foggia, quindi Nobiletti se ne facesse una ragione. Questi ruoli, peraltro a titolo gratuito, servono a fornire servizi alla Capitanata e il Consorzio Asi non può essere teatro di inutili battaglie politiche. Ho intenzione di mettere la mia professionalità a disposizione dell'ente fino alla scadenza del mandato, perché fino ad ora si è lavorato bene e non vedo il motivo per cui si debba cambiare per assecondare un mero capriccio politico. Resterò in Asi anche a tutela di quei territori lontani dalla logica dell'appartenenza partitica che sta caratterizzando la governance dell'Asi".