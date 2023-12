Natale "molto francescano", Episcopo rivede al ribasso i costi: "In tanti si sono offerti a titolo gratuito"

La Vigilia di Natale è sintetizzata in una mappa illustrata che racchiude le iniziative dei privati e del Comune di Foggia. Nella cartina delle attrazioni, l'Amministrazione comunale segnala anche sei punti di interesse con i dj set autorizzati: in piazza Cesare Battisti, suonano Disco Undo e Debut Cafè; in via Dante Cello’s; a Largo degli Scopari Mezzo Pieno; in via Altamura Casa Nik; in corso Vittorio Emanuele il Bar Duetto e in piazza Giordano Golà e Bar Momento.

Nella Villa comunale, dalle 10 alle 18, c’è ‘Ho voja di street food’, evento organizzato dalla Confcommercio, mentre in piazza Giordano, in corso Vittorio Emanuele e via Oberdan sarà allestito un percorso gastronomico di prodotti tipici.

“La nostra Giunta è salita su un treno in corsa in questo periodo intenso che è il Natale”, ha detto l’assessora alla Cultura Alice Amatore che, sin dal suo insediamento, ha implementato il cartellone con alcune proposte a costo zero.

Per la verità, un po’ tutta la Giunta è stata alle prese con l’operazione Vigilia in questi giorni. Sì alla festa, ma ristabilendo le regole in città. Tutti i mezzi di trasporto pubblico saranno gratuiti nelle giornate del 24 e del 31 dicembre. Alla Vigilia di Natale e a San Silvestro l’ingresso sarà gratuito al Museo Civico dalle 9 alle 17. Saranno gratuite anche le visite guidate nel centro storico organizzate dal Comune.

“Il Natale è il momento più bello dell’anno e la città dev’essere vissuta appieno”, ha osservato la giovane assessora. In piazza Mercato si esibiranno giovanissimi batteristi dai 13 ai 18 anni che si sono proposti gratuitamente per un live stage dalle 15 in poi. L’altro live stage, ‘Fgilia’, sarà allestito in piazza Nigri dalle 11, e dalla stessa ora una band itinerante percorrerà il viale della Stazione e il corso.

“Insieme possiamo cambiare la città”, ha detto l’assessore alla Sicurezza Giulio De Santis, particolarmente contento per il lavoro di squadra e gli artisti che si sono fatti avanti per offrire altri eventi. “Non sarà tutto perfetto, ma c’è stato il massimo dell’impegno”.

La vice sindaca e assessora all’Ambiente, Lucia Aprile, ha lavorato ad un ‘Natale sostenibile’. Insieme ai suoi uffici e all’Amiu Puglia è stato predisposto un piano straordinario di raccolta e gestione dei rifiuti “confacente alle esigenze dei cittadini”.

Durante i festeggiamenti del 24 e del 31 dicembre, circoleranno unità operative di Amiu e saranno posizionati 195 carrellati in tutto il centro per la raccolta di vetro, plastica e rifiuti indifferenziati. In più, sarà attivo il numero verde per il ritiro gratuito degli oli esausti e il Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere osserverà un’apertura straordinaria. Il piano di potenziamento sarà attivo fino all’Epifania.

Al suo insediamento, la Giunta ha subito preso in mano la pratica del Natale, fin qui demandata alle sole determine dirigenziali, “sulla base dei piani finanziari già approvati”, come osservato dalla sindaca. Del resto “il Natale è arrivato quasi insieme alla Giunta”: “Non ho potuto fare variazioni di bilancio”, fa notare. Fino al 14 dicembre scorso era sola al timone. Le luminarie sono state fornite da Edison: la sindaca ha strappato 30mila euro in più rispetto ai 40mila già previsti annualmente nella convenzione.

La spesa per le festività natalizie non si dovrebbe discostare molto da quella già quantificata, sulla scorta delle determine pubblicate, di poco superiore ai 100mila euro, compresa Iva ed altri oneri, in linea con gli anni precedenti. “Molte prestazioni sono a titolo gratuito, tipo la band itinerante e quella a Piazza Mercato – aggiunge la sindaca - Molte realtà si sono offerte spontaneamente per esibirsi. Alcuni addobbi sono stati forniti dall’Amiu, il video mapping sul palazzo dell’Acquedotto è stato donato dall’associazione Ifun”. Gli artisti del Capodanno, poi, fa sapere la sindaca, fanno parte di un pacchetto già pronto del Teatro Pubblico Pugliese.

Da un atto pubblicato proprio oggi si apprende che si tratta del Winter Music Show, proposto dalla Music Art Managment srl. È uno spettacolo di musica live, con dj set, vocalist, ballerini, animazione, ospiti, il cui cast artistico è composto da Jonny Mele dello Zoo di 105, Blu Dance, Neja, Piccolo G da Amici, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia. La determina in questione affida l’assistenza tecnica e la fornitura del service audio/luci alla ditta SPS Servizi per lo Spettacolo di Massimo Russo (9.760 euro Iva inclusa).

La sindaca tende ad arrotondare per difetto le cifre che, lo ripetiamo, sono onnicomprensive: "Sarà un Natale molto ‘francescano’ nei costi però, credo, dignitoso nei risultati”.