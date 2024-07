Polemiche sul 'Foggia Estate', è ancora in fase di gestazione: "Tempi burocratici da rispettare"

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire il cartellone del Foggia Estate, in fase di gestazione.

“Stiamo lavorando e saremo in grado, mi auguro, entro la settimana prossima di pubblicare le date – afferma l’assessora alla Cultura Alice Amatore ai microfoni di FoggiaToday -. Purtroppo, ci sono dei tempi burocratici da rispettare e gli uffici stanno lavorando intensamente per cercare di accelerare il più possibile”.

Le critiche sui ritardi che rimbalzano sui social non la sfiorano: “Più o meno i tempi sono sempre stati questi per la pubblicazione del cartellone, se abbiamo memoria”, risponde.

Solo il 25 giugno scorso è stato nominato il nucleo di valutazione chiamato a vagliare le proposte progettuali da inserire nel programma, pervenute in risposta all’avviso pubblico. È presieduto dal dirigente del Servizio Cultura, Giuseppe Marchitelli, e composto dal Maestro Francesco Montaruli, docente del Conservatorio di Musica Umberto Giordano e da Anna Maria Giannone del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.

“La Commissione si è riunita e l’esito del suo lavoro sarà comunicato ai partecipanti che dovranno, a quel punto, decidere se essere inseriti definitivamente o meno nel cartellone. Dopodiché, saremo in grado di pubblicizzarlo attraverso una conferenza stampa”, fa sapere l’assessora.

Il budget del bando ammonta a 50mila euro e ciascuna proposta potrà essere finanziata, al massimo, per 5mila euro.

A comporre il cartellone, non saranno solo le proposte presentate in risposta all’avviso pubblico. Ci sono anche gli eventi della rassegna ‘Non soli, ma ben accompagnati – Festival d’arte Apuliae’ organizzato dall’associazione Spazio Musica presieduta dalla direttrice d’orchestra Gianna Fratta, alla sua ventunesima edizione.

Sono otto le date della rassegna già partita il 30 giugno, e comprendono anche il concerto per la pace del 22 luglio con Eduardo De Crescenzo.

Tutti gli appuntamenti saranno ospitati in villa, nella zona antistante il boschetto. E nelle ultime ore, il consigliere civico di opposizione Antonio De Sabato si era fatto portavoce delle lamentele dei cittadini che segnalavano come fosse stato inibito l’accesso al boschetto.

“Abbiamo verificato questa situazione e abbiamo provveduto a rimodulare l’organizzazione – spiega Alice Amatore -. Purtroppo, ogni azione che si compie ha bisogno di risorse per incrementare le transenne e gli operatori che si occupano di montaggio e smontaggio. Erroneamente, era stata preventivata una situazione fissa per tutto il resto dell'estate. Ma non sarà così, quindi il boschetto sarà accessibile a partire da subito”.

Top secret il nome dell’artista che si esibirà a Ferragosto. “Per scaramanzia, non lo diciamo finché non sarà certo al 100% - afferma oggi Alice Amatore -. Però ci auguriamo che sia un artista che riuscirà a coinvolgere la città in tutte le sue fasce di età”.

A quanto si comprende, il contratto non è stato ancora finalizzato. Meglio, “non propriamente”, afferma l’assessora alla Cultura a domanda diretta.

“Ci sarà qualche sorpresa che riveleremo a breve, sarà un cartellone abbastanza ampio”, annuncia.

Sul capitolo Foggia Estate ci sono 100mila euro. “In generale, le somme in capo al Servizio Cultura per questa annualità sono circa 1/3 di quelle pre-Covid – tiene a precisare l’assessora – Quindi, stiamo cercando di ottimizzare al massimo le risorse che abbiamo e lo stiamo facendo con tanto impegno da parte degli uffici che ringrazio, perché stanno veramente facendo un bel lavoro. Anche la commissione ha fatto un bel lavoro. Purtroppo, come dice diceva mio nonno – conclude -, bisogna fare il pane con la farina che abbiamo”.