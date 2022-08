Rincari di luce e gas fino al 400%: “La Regione Puglia eroghi contributi a imprese e cittadini”

Le misure adottate a livello nazionale sono “insufficienti e inefficaci” per fronteggiare il caro bollette, e allora il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis invoca l’intervento della Regione Puglia. Ha presentato una mozione per chiedere al governo regionale di impegnarsi attivamente per affrontare l’emergenza del caro energia che sta gravando pesantemente su aziende, imprese e attività commerciali.

Il meloniano sollecita "azioni immediate da parte del governo regionale affinché si assuma la responsabilità di farsi carico di iniziative specifiche sul tema, dedicate a imprese e cittadini pugliesi, mettendo a disposizione risorse del proprio bilancio per erogare contributi utili a dare sollievo ai tanti che sono in sofferenza. Così come è necessario che lo stesso governo regionale, sinergicamente con altre Regioni, solleciti immediate azioni dedicate a questa emergenza al Governo ancora in carica”, afferma sintetizzando i contenuti della mozione.

“Già a febbraio avevamo raccolto il grido di dolore di autotrasportatori, agricoltori e allevatori e avevamo chiesto al governo Emiliano, attraverso una prima mozione, di impegnarsi a promuovere ogni iniziativa utile a sensibilizzare il Governo per abbattere il costo delle accise sui carburanti. Una misura poi adottata a livello nazionale, anche se si potrebbe fare di più – spiega De Leonardis – Le misure finora adottate dal Governo Draghi sono però insufficienti e inefficaci per quel che concerne l’abbattimento dei costi delle bollette di luce e gas su cui si registrano rincari fino al 400% che gravano su imprenditori e commercianti che si vedono costretti ad aumentare i prezzi dei loro prodotti per sopravvivere, per non licenziare, per non chiudere e per non fallire. Il caro energia rappresenta una grave emergenza economica dai riverberi devastanti su ogni comparto economico del nostro Paese, già duramente colpito dalla crisi derivante dalla pandemia. Il rincaro dei costi dell’energia ricade su famiglie, imprese e consumi con evidenti ripercussioni sulla lievitazione dei prezzi delle merci e dei beni di prima necessità. Senza dimenticare lo scarso potere d’acquisto degli italiani i cui stipendi, nei casi in cui si ha la fortuna di percepirne uno, non sono certo sufficienti troppo spesso per mantenere uno stile di vita dignitoso – evidenzia De Leonardis – Senza dimenticare che la Puglia è produttrice e fornitrice di energie rinnovabili e non pochi sono i territori in cui sono massicciamente presenti installazioni di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Talvolta senza ricadute positive per i Comuni che mettono a disposizione delle aziende del settore porzioni di territorio senza avere in cambio il giusto corrispettivo di royalties".