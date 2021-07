Omicidio a San Severo: Carla Giuliano chiede l’incremento del personale di polizia: "Non è sufficiente l’indignazione delle Istituzioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Servono azioni concrete. Serve rivedere le piante organiche delle Forze di Polizia ed un potenziamento nella nostra Provincia. Per tale motivo ho scritto al Sottosegretario al Ministero dell’ Interno On. Carlo Sibilia quanto segue: “Oggetto: Gravi episodi criminosi nella Città di San Severo dell’11.07.2021 - Richiesta di ricognizione urgente dell’organico delle Forze di Polizia della Provincia di Foggia e della Città di San Severo (FG) Ill.mo Sottosegretario, a seguito dei ripetuti e gravissimi episodi criminosi che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno visto coinvolta la Provincia di Foggia, e a seguito, da ultimo, del gravissimo evento criminoso dell’11 luglio u.s. avvenuto a San Severo (FG), che è sfociato nell’omicidio di un 42enne - omicidio commesso tra la folla che festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio - avvenuto in conseguenza di un agguato che ha coinvolto, come vittima, anche un bambino dell’età di anni 6, che al momento versa in gravissimo pericolo di vita, si chiede - considerate, altresì, le molteplici lamentele provenienti dalla categoria - una ricognizione urgente dell’organico delle Forze di Polizia della Provincia di Foggia ed in particolare della Città di San Severo e la valutazione dell’adeguatezza dello stesso alla gravissima situazione criminale attuale. Distinti saluti. On. Carla Giuliano”.