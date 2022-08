Carenza di poliziotti, l'on. Giuliano infastidita dal Sap: "Dimenticate quello che ha fatto il M5S"

Evidentemente l'on. Carla Giuliano non l'ha presa granché bene. La deputata del M5S di San Severo, nonché candidata in seconda posizione dietro il premier Giuseppe Conte nel collegio plurinominale Foggia-Cerignola-Andria, in premessa tiene a precisare di essere figlia di un commissario di Ps in congedo. "Quello che ho fatto e faccio per le forze di polizia mi scorre nel sangue" dichiara.

Si dice delusa dalle dichiarazioni dei segretari regionale e provinciale del Sap rilasciate a Foggiatoday, ritenendole "a favore di forze politiche" che - aggiunge l'on. Giuliano - "non si sono mai occupate con costanza della situazione sicurezza del nostro territorio facendo spesso e volentieri soltanto un tema da campagna elettorale".

Non va giù, alla parlamentare pentastellata, il mancato riconoscimento da parte di Ammirati e Vigilante del lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle "che ha anche portato all'istituzione a Foggia della Direzione Investigativa Antimafia e della sede distaccata della Dda di Bari in città" evidenzia.

Cionondimeno, su queste colonne, i due esponenti del Sindacato Autonomo di Polizia, hanno evidenziato i risultati, ben oltre le promesse fatte, conseguiti per la sicurezza in Capitanata dall'ex ministro dell'Interno, il dem Marco Minniti; l'impegno e la vicinanza dell'ex sottosegretario alla Sicurezza renziano, Ivan Scalfarotto e l'introduzione del taser voluta principalmente dal leghista Nicola Tateo, tirato in ballo da Giuliano. "Non la buttiamo in politica, la sicurezza è di tutti e non ha colore politico" hanno tenuto a precisare entrambi.

L'on Carla Giuliano rimarca il suo impegno e quello del partito di Giuseppe Conte, "documentato con interrogazioni ed atti formali, posti in essere dall’inizio del mio mandato parlamentare". E aggiunge, "quel che più stupisce è che al di là dei colori politici, i rappresentanti sindacali delle forze di polizia dovrebbero per primi portare avanti e sostenere in ogni modo ed in tutte le sedi competenti le istanze del corpo di polizia, mentre arrivano addirittura a sminuire il lavoro per la elevazione dei commissariati di San Severo e Cerignola a primo livello, che come Movimento 5 Stelle stiamo portando avanti da tempo dopo aver avuto interlocuzioni con tutte le figure istituzionali preposte".

In verità Ammirati e Vigilante, auspicano che i due commissariati diventino strutture di primo livello, ma ritengono che in un territorio così complesso e vasto, con 120 agenti in meno, ancor prima servirà rimpolpare l'organico delle forze di polizia. Perchè, in sostanza, soltanto così la richiesta-proposta dei pentastellati avrebbe senso. Commissariato di Manfredonia docet, struttura di primo livello ma con trenta agenti in meno.

In conclusione, l'on. Giuliano difende le battaglie del M5S, "buone e necessarie per la Capitanata" sottolinea. "I cittadini e il personale di polizia sceglieranno da che parte stare e senza dubbio sceglieranno di stare dalla parte giusta”.