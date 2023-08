Stallo nei due poli: Pd indeciso sul candidato sindaco, roulette russa nel centrodestra

La pausa ferragostana nei due poli non è ancora finita. A due mesi dalle elezioni comunali, il cosiddetto campo largo di centrosinistra e la coalizione di centrodestra non hanno ancora scelto il candidato sindaco.

I nomi, gira e rigira, sono sempre gli stessi. Vanno e vengono, sospinti da un vento d'estate che non alimenta la campagna elettorale. I candidati alla carica di consigliere comunale certi di un posto in lista scalpitano.

In balia di se stessi, i partiti annaspano e i dirigenti non sanno che pesci pigliare, perché senza il nome del candidato sindaco le liste sono pronte solo parzialmente. Chiuderle è impossibile con questi presupposti, perché gli aspiranti consiglieri vogliono pur sapere per chi dreneranno voti. Le comunicazioni si sono interrotte dopo i primi sette giorni di agosto, con la vana speranza di addivenire a una sintesi a metà del mese.

Nell’anomalo silenzio elettorale non si consumano grandi manovre. È una fase di autentico stallo, un’attesa quasi rassegnata. Semmai, le due grandi coalizioni aspettano l’una la mossa dell’altra.

Eppure, una comunità reduce da un commissariamento per infiltrazioni mafiose meriterebbe un’assunzione di responsabilità in grado di scacciare lo spettro di una politica malsana. In una parola rispetto, senza assistere a un vuoto pneumatico, strane alchimie o strategie.

Dei programmi manco a parlarne. L’ultimo documento sul tavolo del centrodestra recava quattro nomi. Leo Di Gioia, indicazione di Noi Moderati, la lista unitaria dei centristi di Lupi, Toti e Brugnaro, qui rappresentata dal deputato Alessandro Colucci, segretario organizzativo nazionale, e dal coordinatore regionale Luigi Morgante, non metterebbe tutti d’accordo, e ci sarebbe, in particolare, il veto dei meloniani.

Nella Lega, che non appariva propensa ad avanzare una sua proposta, alla fine è spuntato il nome del segretario cittadino Antonio Vigiano, su iniziativa dell’amico e consigliere regionale Joseph Splendido. Il Nuovo Psi, tornato a sedersi al tavolo della coalizione, avrebbe proposto l’avvocato Gaetano de Perna, già candidato sindaco nel 2009. Nessuna indicazione sarebbe arrivata da Forza Italia e Udc.

La disponibilità della senatrice Anna Maria Fallucchi per Fratelli d’Italia incarnerebbe, invece, la soluzione interna tra i maggiorenti del partito. E la mancata sintesi potrebbe comportare una indicazione calata dall’alto (da Roma, per intenderci) di questo tipo, nella figura del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, per quanto lui rifuggisse l’ipotesi, proprio come Fabio Porreca, l’ex presidente della Camera di Commercio di Foggia marito della senatrice, altro nome che continua comunque a circolare per lui quanto non sia interessato.

Qualcuno pensa che non sia peregrina l’ipotesi di un riavvicinamento di Giuseppe Mainiero, oggi candidato sindaco civico, e si narra addirittura di recenti interlocuzioni con FdI, più facili da smentire che da provare, bisogna ammetterlo. Non sarebbero, tuttavia, andate a buon fine. Del resto, al di là delle suggestioni, derivanti semmai dagli attacchi unidirezionali a Pd e M5S nelle ultime settimane, appare alquanto difficile che possa riconciliarsi con quella parte politica che fin qui ha osteggiato.

Dopo l’appello alle Primarie, è sparito dai radar anche il Patto Etico per Foggia Protagonista, nell’ultima versione composta da otto movimenti, civiche associazioni e partiti minori. Del resto, Nuovo Psi e Puglia Polare di Cassano hanno partecipato all’ultimo tavolo del centrodestra. La Federazione, pronta con una rosa di quattro nomi già da un mesetto, potrebbe essersi quantomeno sfaldata.

Nel campo largo di centrosinistra si vocifera che sia vicina la convergenza sul nome di Marida Episcopo, indicazione dei Cinquestelle che non arretrano, convinti che la sua figura ‘istituzionale’ possa aggregare. Del resto, convince anche il Terzo Polo – Italia Viva e Azione - che in caso di una candidatura identitaria sarebbe stato pronto, invece, a sfilarsi.

Tocca al Pd, non pervenuto, prendere una decisione e assumersi la responsabilità di un eventuale strappo, qualora dovesse assumere determinazioni diverse. Gli ultimi segnali arrivati dal pianeta Dem risalgono al 5 agosto quando, irritualmente, il Pd di Capitanata diramò una nota sui nomi allora in campo – Episcopo, appunto, Pippo Cavaliere, che si era già detto indisponibile, Antonio Montanino, candidatura che non aveva trovato placet, e Marcello Salvatori, ipotesi che sembra ormai sfumata – in un esercizio di trasparenza che ricalcava le cronache senza troppo clamore.

Pare, però, che prevalga ancora l’indecisione, tanto da convocare una direzione per dissipare ogni dubbio. L’ultima carta da giocare, nell’ipotesi di un niet all’alleanza giallorossa, sarebbe una soluzione interna, stando alle indiscrezioni, e si farebbe il nome della presidente regionale del Pd Lia Azzarone.

I civici di Emiliano non sarebbero favorevoli alla candidatura della dirigente dell’ex Provveditorato. Del resto, il presidente della Regione Puglia in persona, pur non disdegnandola, avrebbe preferito che a scendere in campo fossero il suo vice, Raffaele Piemontese, o l’assessora al Welfare Rosa Barone, che hanno declinato l’invito.

Nelle segreterie l’attesa diventa snervante e rischia di sfibrare anche l’elettorato incolpevole, allargando il fisiologico divario della disaffezione. Il tempo, per molti, è già ampiamente scaduto.