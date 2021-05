Verso le Amministrative, i candidati sindaco dell'Udc: a Cerignola si punta su Zoraide Lasalvia, a San Nicandro c'è Antonio Zuccaro

Alle prossime amministrative, l'UdC decide di lavorare per cercare consensi ai suoi candidati sindaci. Lo farà a Cerignola con l'avvocata Zoraide Lasalvia, a San Nicandro Garganico con Antonio Zuccaro, consigliere provinciale e a Manfredonia con un professionista della società civile.

"L'UdC non cerca uno strapuntino in qualche coalizione, litigiosa e boriosa, pronta a rappresentare non una comunità ma qualche candidato con velleità da sindaco. Stiamo lavorando per creare un polo moderato capace di farsi promotore di un diverso modo di fare politica a vantaggio dei cittadini. Le recenti vicende del capoluogo ci dicono che i portatori di voto, possono far vincere una competizione elettorale, ma non garantiscono l'amministrazione di una città. Vogliamo garantire governabilità e buona gestione del bene pubblico, lasciando ad altri i litigi per un posto al sole e le alchimie politiche per condizionare l'attività amministrativa di una città", sottolinea Francesco D'Innocenzo, commissario provinciale dell'UdC