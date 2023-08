A ottanta giorni dalle Comunali partiti impantanati sui nomi dei candidati sindaco

Fumata nera nell’ultima riunione del centrosinistra in versione campo largo. Le forze delle coalizione, compresi i cosiddetti partiti minori, restano sulle loro posizioni, più o meno granitiche.

Il tavolo di ieri si chiude, sostanzialmente, con un nulla di fatto. Questa volta hanno scelto un campo neutro, un coworking. I Cinquestelle hanno perorato la loro causa: Marida Episcopo candidata alla carica di sindaco.

Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia, vale a dire l’ex Provveditorato, Maria Aida Tatiana Episcopo è stata assessore tecnico alla Formazione, lstruzione, Università, Gemellaggi e lstituti di partecipazione del Comune di Foggia, per due anni nella Giunta di centrosinistra all’epoca guidata da Gianni Mongelli, dall’1 febbraio 2012 al 25 maggio 2014.

L’europarlamentare Mario Furore, coordinatore provinciale M5S, sua l’intuizione, e l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone, che le avrebbe dedicato un accorato discorso davanti agli alleati, caldeggiano la sua candidatura. Non sarebbero disposti a trattare, e così anche il perimetro della coalizione si deciderà inesorabilmente quando si scioglieranno le riserve sul nome.

I Cinquestelle non hanno optato per una soluzione interna e la scelta è ricaduta sul profilo della stimata dirigente che avrebbe potuto mettere tutti d’accordo, compreso il Partito Democratico, considerata l’esperienza amministrativa pregressa.

Per il momento, però, restano tutte sul tavolo le ipotesi che i Dem preferiscono vagliare attentamente. La proposta di Marcello Salvatori, in quella sede, sarebbe stata derubricata come una autocandidatura dallo stesso Pd che l’ha prospettata, spiazzando i presenti fino ad apparire un po’ confuso. Ad ogni modo, l’opzione è ancora oggetto di valutazioni.

L’imprenditore ‘green’ Marcello Salvatori, impegnato nel suo progetto Kmetroverde, ha offerto la sua disponibilità. Il Partito Democratico, per la verità, si era detto pronto ad accogliere anche altre candidature.

I civici di Emiliano puntano tutto su Antonio Montanino, già sindaco di Deliceto per 10 anni dal 2009 e assessore provinciale tra il 2008 e il 2013 (prima ancora consigliere provinciale), quand’era presidente Antonio Pepe.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, per il momento, pare si tenga alla larga. Il Psi vorrebbe riprovarci con Pippo Cavaliere, sconfitto da Franco Landella nel 2019. C’è ancora chi, al tavolo di coalizione, invoca le primarie, ma siamo ad agosto e il tempo stringe.

Si sono aggiornati alla prossima riunione. Alcune forze auspicano che siano Pd e M5S a fare sintesi. La sensazione, comunque, è che l’alleanza giallorossa possa reggere: il Partito Democratico potrebbe capitolare e convergere sul nome di Marida Episcopo, superando qualche iniziale perplessità, e semmai imputando eventuali defaillance ai Cinquestelle.

Alla riunione di ieri c’erano anche Italia Viva e Azione (era presente il coordinatore regionale di Italia Viva Lorenzo Frattarolo), che viaggiano in tandem e hanno rinunciato a costruire una candidatura del Terzo Polo, accogliendo l’invito della coalizione di centrosinistra, a condizione che si configurassero una sostanziale condivisione del progetto e pari dignità al tavolo. Si sono dimostrati disposti anche a superare le divisioni che dai livelli nazionali si possono riverberare sui territori. Non dispiace, a tal proposito, l’indicazione M5S di Marida Episcopo, ma solo in quanto profilo ‘istituzionale’. Una candidatura ‘identitaria’, probabilmente, avrebbe determinato altre scelte.

Ha partecipato anche la Comunità politica per Foggia: sull'adesione al campo largo l'ultima parola spetta all'assemblea.

Assente, invece, Antonio De Sabato, e non per impegni concomitanti. Le alleanze, per lui, non si costruiscono nelle segreterie, e lo aveva fatto capire a chiare lettere. Evidentemente, ha subodorato un’intesa a tavolino e ha scelto di non presentarsi.

Non vede un’aggregazione sui temi e contenuti: semmai, nell’ultimo mese ci si è affannati sui nomi. Insomma, lui che da ormai sei mesi organizza PolisLab con il suo Progetto Concittadino, proponendo un’alternativa anche dal punto di vista culturale, sociale ed economico, nella coalizione di centrosinistra non vede una visione di città e sembra ormai già distante da quello che giudica come un ‘carrozzone’ più che come un campo largo. Non sembra peregrina l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco, alla guida di una o più liste. Potrebbe contare sull’associazione Libertà Civile di Alessio Lusuriello e su altri pezzi dell’associazionismo.

Nel polo opposto, rispunta il nome di Potito Salatto, l’imprenditore che recentemente ha rilanciato Municipia (anche lui già assessore e vice sindaco ma all'epoca di Ciliberti), e si è ributtato in politica. Avrebbe avuto un incontro con il commissario provinciale di FdI, onorevole Galeazzo Bignami, quando è arrivato in città qualche giorno fa. A corteggiarlo per primi erano stati Azione e Italia Viva, quando ancora non si erano seduti al tavolo del centrosinistra, poi ci avevano rinunciato.

La settimana prossima si riunirà il tavolo regionale della coalizione di centrodestra. Ma se i principali partiti a livello locale non dovessero trovare la quadra, potrebbero arrivare indicazioni direttamente da Roma che ricadrebbero quasi certamente su una soluzione interna: a immolarsi potrebbe essere il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giannicola De Leonardis.

Le sette liste del Patto Etico – Nuovo Psi, Popolari Pugliesi, Puglia Popolare, Italexit, L’Altra Italia, Foggia al Centro e Foggia Oltre - restano fuori dalla coalizione di centrodestra e rifuggono il metodo dei principali partiti, apparsi ai loro occhi intenzionati solo ad aggregare altre forze senza concedere troppa voce in capitolo a partiti minori e civiche della Federazione. Già pronta la loro ‘quaterna’ di ipotetici candidati sindaci.

Procede a ritmo sostenuto, invece, la campagna elettorale dei due candidati alla carica di sindaco che hanno bruciato tutti sul tempo.

L’ex parlamentare Nunzio Angiola, apparso per primo sui 6x3 in città, alla guida di una coalizione di quattro civiche, dopo i partecipati incontri di luglio sul tema della mobilità e dello sport, è sempre sul pezzo.

Giuseppe Mainiero, leader di ‘Resto a Foggia’, ha tappezzato la città di manifesti e ora, dai social, lancia strali avvelenati al Pd e ai Cinquestelle, che definisce come “due facce della stessa medaglia”.

A 80 giorni dalle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre, il quadro appare ancora piuttosto indefinito, a partire dalle formazioni, ma entro la prossima settimana la griglia di partenza, con tutta probabilità, apparirà più chiara.