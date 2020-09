Tradizione e innovazione per "voltare pagina". Fitto confida nella lista del pumo portafortuna: "Un mix che sarà decisivo"

"È un mix che ha l'obiettivo di dare un contributo che sono convinto sarà decisivo ai fini della nostra vittoria". Così Raffaele Fitto, ha presentato a Foggia, a Casa Freda, la lista La Puglia Domani, l'unica civica a sostegno del candidato presidente del centrodestra. I candidati al Consiglio regionale in provincia di Foggia sono Alberto Casoria, Paolo Dell'Erba, Anna Maria Fallucchi, Alfonso Fiore, Danilo Maffei, Marina Petroianni, Vincenzo Riontino e Donato Troiano.

Il mix è nello slogan: innovazione e tradizione. "L'innovazione è collegata a un nome, La Puglia Domani, che guarda al futuro, e che guarda ad un'idea di Puglia che dobbiamo veicolare per ambire ad una prospettiva diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi anni, per voltare pagina sui disastri che ereditiamo - ha spiegato Raffaele Fitto -. Al tempo stesso, decliniamo nel simbolo la tradizione: il pumo è il simbolo portafortuna che ognuno di noi ha nelle proprie case, che regaliamo alle persone alle quali vogliamo bene e vogliamo augurare qualcosa di positivo. Il pumo è il lavoro artigianale, sono i valori che tradizionalmente, da generazioni, accompagnano i pugliesi".

Riscontra "tanto entusiasmo e voti trasversali" (anche dai delusi del centrosinistra) la candidata Anna Maria Fallucchi, imprenditrice di San Nicandro Garganico (nel video): "Ognuno di noi ha un sogno, il mio è la rivalutazione e la valorizzazione della Capitanata, dei Monti Dauni e del Gargano".