Provinciali, M5S nella lista del presidente: gli eletti comunali dicono sì a Nobiletti

Ora è ufficiale, gli eletti pentastellati nei Comuni della Capitanata hanno sciolto le riserve: nella lista del presidente Giuseppe Nobiletti ci saranno anche i candidati M5S al Consiglio provinciale.

Una settimana fa, avevamo dato conto della discussione interna al partito sulle Provinciali e sull’eventualità di stringere un accordo con il numero uno di Palazzo Dogana.

Alla presenza del coordinatore provinciale Mario Furore, ieri si sono riuniti i consiglieri comunali del Movimento eletti a Foggia (Lucia Aprile, Mario Dal Maso, Nicola Formica, Francesco Salemme, Francesco Strippoli, Giovanni Quarato), a Cerignola (Enzo Sforza), a San Severo (Gianfranco Di Sabato), a San Giovanni Rotondo (Nunzia Palladino), a San Nicandro Garganico (Costanza Lombardi e Nicola Corso) e a Carapelle (Sergio Izzi).

All’unanimità, è arrivata da parte degli eletti comunali l’adesione alla lista del presidente Giuseppe Nobiletti. Una decisione, fanno sapere dal Movimento, “dettata dall’apprezzamento per il lavoro svolto finora dall’esecutivo di Palazzo Dogana - compreso quello della vicepresidente Palladino - e dalla volontà del Movimento 5 Stelle di continuare a incidere nel percorso avviato nel potenziamento della rete infrastrutturale e nelle politiche a sostegno del comparto turistico ed agroalimentare, di cogliere al meglio le opportunità garantite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di favorire concretamente la transizione ecologica, ed eliminare disuguaglianze e squilibri tra aree differenti attraverso un welfare territoriale efficace e inclusivo, e un piano complessivo per il dissesto idrogeologico finalmente focalizzato sulla prevenzione e non limitato alla gestione dell’emergenza, così come per l’edilizia scolastica”.

Un successivo e franco confronto tra i consiglieri e Nobiletti ha rafforzato ancora più l’intesa, e ribadito il pieno supporto e la centralità del Movimento 5 Stelle anche in questo importante appuntamento.

"La decisione se aderire o meno alla lista del presidente è stata lasciata alla sensibilità dei consiglieri, quali protagonisti del voto alle prossime elezioni provinciali - sottolinea l’europarlamentare Mario Furore -. Nei prossimi giorni, dopo un ulteriore confronto interno e la necessaria sintesi che ne deriverà, indicherò al presidente Nobiletti, cui rinnovo stima e fiducia, i nominativi espressione del Movimento 5 Stelle”.