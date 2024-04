Centrodestra in ordine sparso a San Severo: tra le due contendenti rispunta il sempreverde Lallo

La tanto sospirata unità del centrodestra vacilla nei maggiori centri chiamati alle urne a giugno. La coalizione, a due mesi esatti dalle Comunali, rischia di spaccarsi e presentarsi agli elettori in ordine sparso a San Severo, frammentando il voto, a tutto vantaggio del campo largo progressista.

Al tavolo regionale del centrodestra è spuntato il nome di Leonardo Lallo, indicato da Fratelli d’Italia, probabilmente per preservare soprattutto l’integrità del partito a livello locale. Sulla sua figura convergono la Lega e alcuni civici di centrodestra. Come si ricorderà, in un primo momento il presidente provinciale Giannicola De Leonardis aveva avanzato la proposta di Luciana de Lallo, commissaria cittadina dei meloniani che, a questo punto, farebbe soltanto un passo di lato.

Dieci anni fa, Leonardo Lallo aveva sfidato Francesco Miglio, arrivando in vantaggio al secondo turno, salvo poi fermarsi al 23,56%, risultato che nel centrodestra addebitano ad un dirottamento dei voti di Maria Anna Bocola.

Sfuma l’ipotesi di candidatura del consigliere comunale del partito di Salvini Rosario Di Sciscio. Proprio lui, che non ha fatto mistero della delusione per quanto lealmente rispettoso delle scelte operate dai vertici regionali, ha svelato sui social le risultanze della riunione di domenica a Bari: “Ci hanno comunicato che, molto probabilmente, per una questione di ripartizione su base regionale, il candidato a San Severo andrà in quota a Fratelli D'Italia”.

Ieri, Fratelli d’Italia ha incontrato Rosa Caposiena, candidata in pectore di Forza Italia, che avrebbe chiesto 24 ore di tempo per un approfondimento con il suo partito, considerato che, inizialmente, gli azzurri avevano optato per la designazione del candidato sindaco su San Severo.

Tuttora, il partito continuerebbe a puntare sulla sua consigliera, strenua oppositrice di Miglio. Allo stato attuale, dunque, Lallo è il candidato indicato da Fratelli d’Italia.

Non è detto che Rosa Caposiena faccia un passo indietro. Qualora, infatti, Forza Italia decidesse di non convergere sull’indicazione di Fratelli d’Italia, in mancanza di un candidato unitario, potrebbe scendere in campo lo stesso, semmai sostenuta da civici come Nazario Tricarico.

Il tema dell’eventuale candidatura di Anna Paola Giuliani non sarebbe all'ordine del giorno. In caso di un rompete le righe, però, appare plausibile che possa provarci, sostenuta da Udc e Nuovo Psi. Il centrodestra potrebbe ritrovarsi con tre candidati alla carica di sindaco.

Ad avvalorare la tesi di una imminente spaccatura è l’altra riunione che si è tenuta sempre ieri a Manfredonia. Forza Italia non ha partecipato all’incontro locale. Il big del Golfo, Giandiego Gatta e il referente locale, impossibilitati a presenziare, avrebbero lamentato di essere stati avvisati solo quattro ore prima.

Le esitazioni di Forza Italia contribuirebbero ad alimentare l’impasse nei due più grandi comuni al voto.

Il centrodestra, partito a Torremaggiore con Margherita Di Pumpo senza l’Udc, nelle ultime ore, trova una certa alchimia solo a San Giovanni Rotondo sotto l’insegna della ‘Rinascita Sangiovannese’: è l’avvocato Floriana Natale a mettere tutti d’accordo e a guidare una cordata di nove simboli.