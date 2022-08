Centrodestra last minute: disco verde per Fallucchi, salta la candidatura di De Leonardis

Finora erano trapelate solo indiscrezioni piuttosto frammentarie dai partiti del centrodestra della provincia di Foggia, alcune disattese. Non rinunciano alle ultime rifiniture a poche ore dal gong. Non hanno scoperto le carte e hanno dissimulato le défaillance.

Fratelli d’Italia pare abbia continuato in queste ore a cercare la quadra, per trovare un equilibrio tra le diverse anime. L’imprenditrice Anna Maria Fallucchi, indicazione dell’europarlamentare Raffaele Fitto, già candidata alle elezioni regionali 2020, occuperebbe un posto in lista alla Camera sia nel collegio uninominale che nel plurinominale. Sfuma la candidatura del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, che contava sul listino bloccato.

La corrente del deputato Marcello Gemmato punterebbe, invece, su Giandonato La Salandra, componente della direzione nazionale e fino a marzo scorso co-coordinatore provinciale.

Nella Lega, a sorpresa, tocca al consigliere regionale Joseph Splendido.

Gli azzurri non si sbottonano, ma Giandiego Gatta, anche lui consigliere regionale, sarebbe pronto a sfidare per un posto a Montecitorio Raffaele Piemontese nel collegio uninominale che comprende il Gargano. Nessuna certezza sulla candidatura del sindaco di Apricena Antonio Potenza.

Aveva già perso il treno delle Politiche il presidente della Provincia Nicola Gatta, tornato al suo posto mercoledì scorso. Pare che i primi contatti siano intercorsi con l’Udc. Aveva aperto le sue porte anche Azione. Nulla di fatto. A 20 giorni dalle sue dimissioni rassegnate per non incorrere nell’incandidabilità, il sindaco di Candela constatava “una situazione ancora molto incerta e non definita”, evidentemente riferendosi al quadro nel centrodestra, per quanto non ci siano riscontri di interlocuzioni con i principali partiti.

Nell’Udc, una delle forze racchiuse nel simbolo ‘Noi Moderati’, i centristi nell’alveo del centrodestra con ‘Coraggio Italia’ di Brugnaro, Noi con l’Italia di Lupi e Italia al Centro di Toti, si vociferava della possibile candidatura del consigliere comunale di San Giovanni Rotondo Giuseppe Miglionico alla Camera e del consigliere provinciale Udc Antonio Zuccaro al Senato, senza escludere un impegno diretto del commissario provinciale Francesco D’Innocenzio.

È solo questione di ore: entro le 20 del 22 agosto saranno presentate tutte le liste e i candati avranno davanti un mese per la campagna elettorale.