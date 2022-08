M5S, Marco Pellegrini rientra in partita nell'uninominale. C'è anche il Partito Gay con Marrazzo

Il senatore uscente e vicepresidente del gruppo parlamentare M5S Marco Pellegrini è candidato alla Camera nel collegio uninominale di Foggia che comprende 39 comuni, inclusi San Severo e Lucera. Si concretizza l’ipotesi considerata più accreditata all’esito delle Parlamentarie del 16 agosto scorso: rimasto fuori dal listino bloccato, ha trovato posto nell’uninominale. Si dice felicissimo e onorato: “Racconterò ai cittadini di Capitanata cosa ho fatto per questo territorio e per il Paese, chiederò il loro giudizio sul mio e sul nostro operato in questi difficili quattro anni e mezzo di legislatura, raccontando tutto quello che abbiamo messo in campo per il lavoro, lo sviluppo, le imprese, i giovani, per la dignità dei lavoratori, per i cittadini in difficoltà, per le famiglie, per il contrasto alle mafie, alla corruzione e all’illegalità”. La considera una compagna elettorale “difficile e stimolante”, e ci mette “cuore e coraggio”, convinto che la Capitanata “premierà serietà e competenza e saprà distinguere tra stucchevoli slogan, o promesse irrealizzabili, dalle cose fatte e impegni concreti. Sono certo che i cittadini del foggiano vorranno proseguire uniti nel percorso di legalità e di contrasto alle mafie che abbiamo intrapreso e che, inoltre, vorranno impegnarsi ancora di più per la definitiva rinascita di questa provincia”.

Il Movimento piazza nel collegio uninominale di Cerignola che comprende il Gargano Fabrizio Marrazzo, attivista Lgbt+ dal 1994 che nel 2005, dopo l’elezione a presidente di Arcigay a Roma, ha fondato il primo numero verde nazionale che fornisce supporto alle ragazze e ai ragazzi della comunità Lgbt+. Oggi è portavoce del Partito Gay - Solidale Ambientalista Liberale - Lgbt+. "Abbiamo lavorato tutto il mese di agosto per consentire la nostra partecipazione come Partito Gay Lgbt+ alle Politiche - ha spiegato - Infatti, abbiamo presentato il simbolo, ma essendo le firme necessarie 80mila, in 20 giorni, è stato impossibile per noi e molti altri che non avevano l’esenzione. Quindi, abbiamo inviato un appello pubblico ai partiti per inserire i nostri temi nei loro programmi ed il Movimento 5 Stelle si è mostrato interessato".

La senatrice uscente di Torremaggiore Gisella Naturale, che ha totalizzato 1470 voti alle consultazioni online per scegliere i candidati, oltre ad occupare il secondo posto nel listino proporzionale è candidata al Senato nel collegio uninominale di Foggia.

Le liste dei collegi plurinominali sono, come noto, frutto delle Parlamentarie, a parte i capilista. E nel listino proporzionale del collegio Foggia-Cerignola-Andria il presidente del Movimento Giuseppe Conte ha riservato per sé il primo posto. L’ex premier di Volturara Appula è candidato anche in altri quattro collegi in Lombardia, Campania e Sicilia.

“Come sempre siamo l’unica forza politica che sceglie i candidati con un metodo partecipato, trasparente e democratico - dichiarano il coordinatore regionale Leonardo Donno e il vicepresidente nazionale Mario Turco - Vogliamo ringraziare il presidente Conte che si è candidato nel collegio Puglia 01, dimostrando ancora una volta il grande legame con la sua e la nostra terra. Siamo sicuri che i pugliesi ripagheranno con altrettanto affetto e stima la scelta del presidente. Per i collegi uninominali abbiamo alti esponenti della società civile che hanno scelto di credere nel nostro programma e rappresentano un valore aggiunto su temi che ci stanno a cuore”.

È il caso di Fabrizio Marrazzo “da sempre in prima linea a livello nazionale per la difesa dei diritti civili”, scrivono Donno e Turco. “La pattuglia degli uninominali si completa con candidati che tanto hanno fatto in questi anni per il Movimento a tutti i livelli, pronti a mettere a disposizione il loro bagaglio di esperienza. Dopo la consegna delle liste si apre una nuova fase: abbiamo il dovere di far conoscere ai cittadini il nostro programma e tutti gli impegni che abbiamo mantenuto in questi anni: il superbonus 110%, il reddito e la pensione di cittadinanza, l’abolizione del superticket, il taglio a sprechi e privilegi della politica e la riduzione del numero dei parlamentari, solo per fare alcuni esempi. Continueremo a parlare di provvedimenti reali per dare risposte concrete ai cittadini, perché non ci interessa fare promesse irrealizzabili utili solo in campagna elettorale. Ancora una volta non ci interessa il consenso facile, ma mettiamo davanti il bene degli italiani – concludono - Siamo il campo giusto”.