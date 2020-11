Prime adesioni a Candela in Azione: il consigliere comunale De Vitto passa al partito di Calenda

Il consigliere comunale di Candela Giuseppe De Vitto passa ad Azione. Eletto nel 2016 nell'unica lista che si era presentata alle elezioni, risultato il secondo più suffragato, e attualmente delegato al Turismo e alla Attività Produttive nell'amministrazione guidata da Nicola Gatta, ha aderito al partito di Carlo Calenda. Il gruppo Candela in Azione, di recente costituzione, è affidato al coordinatore locale Stefano Pennacchio.

“Ho scelto di passare in Azione perché credo fortemente in questo nuovo partito politico e sposo soprattutto l’idea di superare lo scontro ideologico fra i partiti, mettendo al primo posto la politica del fare per favorire il buon governo - ha fatto sapere il giovane consigliere comunale e imprenditore locale - Il mio impegno personale è sempre stato volto a migliorare le condizioni di vita dei cittadini di Candela e sono certo che con questo nuovo progetto politico potremo aggregare molti cittadini che la pensano come noi, ossia che antepongono gli interessi della nostra comunità alle vecchie ideologie di destra e sinistra che francamente hanno poco senso in questo contesto”.

La politica è una tradizione di famiglia ereditata dallo zio Lorenzo De Vitto, già europarlamentare e assessore della Regione Campania. La sua scelta non modificherà gli assetti e i rapporti al Comune di Candela in una maggioranza priva di opposizione. “Ci tengo a precisare che questa mia scelta politica non altererà il fine mandato con l’amministrazione Gatta in quanto sono abituato a mantenere gli impegni, ma nel frattempo sarò pronto a confrontarmi con gli iscritti e simpatizzanti di Candela in Azione per rilanciare l’attività politica locale affinché la stessa sia sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.

Il neo coordinatore Stefano Pennacchio è certo che "questa scelta avvicinerà molti esponenti politici locali ed altrettanti componenti della società civile" al progetto: "Non potevamo avere riscontro migliore per la nascita di questo partito a Candela".

Soddisfatto per l'adesione di una "persona di qualità che ha dimostrato di tenerci al territorio candelese e non solo" Nunzio Angiola, parlamentare di Azione, che lavora al radicamento del partito sul territorio: "Un bell’affare per il partito Azione, perché Candela è più forte di chi la vuole debole”.