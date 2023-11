Pronti alle barricate per difendere il Gino Lisa, la scelta di Lumiwings non convince: "Non glielo permetteremo"

Alla senatrice Annamaria Fallucchi, imprenditrice di San Nicandro Garganico in forza a Fratelli d'Italia, non va giù la decisione della compagnia aerea Lumiwings di ridurre in inverno i collegamenti per Milano Malpensa e Torino, tre in meno rispetto alla programmazione estiva. Per la città meneghina non si viaggerà più dal 23 novembre, di martedì e di giovedì, mentre per la città della Mole, non ci saranno collegamenti il mercoledì. Per il ripristino bisognerà attendere la primavera. Poche settimane fa era stata interrotta con anticipo la programmazione dei voli per Verona.

La motivazione di una riduzione del traffico aereo nel periodo invernale non convince Fallucchi. E non solo lei. "Solo poche settimane fa il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, aveva annunciato che dopo aver restituito a Foggia il ‘suo’ aeroporto, - ‘il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta’ ha sostenuto, testualmente, sempre nella stessa conferenza stampa - lo farà crescere ‘con calma’. "Ma quale calma? Cosa devo aspettare ancora i foggiani? Tanto più alla luce del rischio di una riduzione dei voli della Lumiwings, bisogna intervenire con tempestività e le parole servono poco, quello che contano sono i fatti".

E mentre il consigliere regionale Napoleone Cera ha depositato una richiesta di audizione in II Commissione dei vertici di Aeroporti di Puglia e dell’assessore ai Trasporti, Fallucchi ha chiesto un incontro al viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami. I primi a ribellarsi per le scelte aziendali erano stati gli attivisti del comitato Vola Gino Lisa, pronti a riprendere striscioni e bandiere per tornare a manifestare in difesa dello scalo foggiano (leggi qui).

Intanto Annamaria Fallucchi promette battaglia: "Sono anni che i cittadini chiedono che il Gino Lisa, uno scalo che di fatto serve tre regioni, diventi un aeroporto strutturato. Le infrastrutture sono un volano per crescita economica di un territorio, senza contare che vedersi garantita la possibilità di muoversi agevolmente è un diritto dei cittadini, non una gentile concessione. Credo che ormai possiamo ritenere acclarato che ai vertici della Regione Puglia e ad alcuni politici del territorio non interessa che Foggia possa avere reali opportunità di sviluppo, preferendo relegare la città e la sua provincia a fanalino di coda della regione e, magari, dell’intera Italia. Ma non stanno facendo bene i conti, perché non glielo permetteremo".

Preoccupato per la situazione il marito della senatrice Fabio Porreca, chairman e partner Svicom tra i 100 manager d'Italia più illustri per Forbes, secondo il quale la strategia di Lumiwings sarebbe suicida: "Temo che, se l’attuale condizione persiste, l'operazione Lumiwings sia condannata al fallimento" (continua a leggere)