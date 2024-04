Manfredonia come Foggia: è fatta per il campo largo, patto tra PD e M5S

Disco verde all’alleanza Pd-M5S per le Comunali di Manfredonia: è fatta per il campo largo progressista. Le principali forze sono pronte a replicare la formula che si è rivelata vincente nella città capoluogo, salvo qualche possibile defezione.

“Noi firmeremo un patto di legalità e di rinnovamento con il Partito Democratico, un patto che sarà aperto a tutte quelle realtà che intendono smarcarsi nettamente dal passato”, annuncia il coordinatore provinciale Mario Furore.

In un’intervista rilascia a FoggiaToday, aveva già anticipato la costruzione di “un soggetto completamente nuovo”, che potesse rappresentare una cesura rispetto alle vicende che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni.

“Abbiamo avuto l'avallo del presidente Conte e quindi andremo in questa direzione – fa sapere l’europarlamentare -. E ritengo che, se perseguiremo un rinnovamento nei fatti e non di facciata, potremo portare Manfredonia fuori dalle sabbie mobili in cui si trova in questo momento”.

Per il momento, il ‘campo giusto’, come ribattezzato dai contiani, è circoscritto a M5S e Pd, pronti a imbarcare altre civiche, partiti e movimenti. “Apriremo a tutte quelle realtà progressiste che intendono smarcarsi dal passato e costruire un soggetto nuovo – spiega Furore - Non chiuderemo un accordo sul candidato sindaco, perché quello è un ragionamento più ampio che va fatto con chi farà parte della coalizione. Non ci arroghiamo il diritto di imporre nulla. Vogliamo, però, imporre una discontinuità. Su questo, ci teniamo personalmente io e il presidente Conte”.

È l’unica vera condizione dei Cinquestelle, che comporta un veto sugli ex amministratori direttamente coinvolti nello scioglimento del 2019. Ma non è detto che gli emilianisti di Con, movimento legato all’ex sindaco Angelo Riccardi, siano automaticamente fuori. “In Con ci sono persone che conosco e che ritengo di valore – afferma il coordinatore provinciale M5S -. Il tema è che voglio, come il Partito Democratico ci ha garantito, che ci sia discontinuità negli uomini e nelle donne rispetto al passato e che non ci sia nemmeno l’ombra di situazioni che hanno portato Manfredonia allo scioglimento del 2019”.

In tre comuni su quattro oltre i 15mila abitanti il centrosinistra trova l’alchimia per le Comunali. Solo a San Giovanni Rotondo il M5S si lancia in un “esperimento con le liste civiche”, come lo ha definito il rappresentante del Gruppo Territoriale Salvatore Biancofiore, in antitesi rispetto all’amministrazione uscente di Crisetti che ha osteggiato fin dall’inizio.

A San Severo, invece, fatta salva l’alleanza giallorossa, dal rappresentante del Gruppo Territoriale Vito Grassi, che si dimetterà per candidarsi, si apprende di “qualche problemino con le altre liste”. E nelle ultime ore, non ne fa mistero il consigliere comunale Gianfranco Di Sabato, si registra un cortocircuito nell’organizzazione del convegno su autonomia differenziata e premierato: a creare più di un imbarazzo è la partecipazione di Antonio Decaro, invitato dal Pd, proprio quando in quel di Bari, dopo l’ultima bufera giudiziaria, l’asse coi Cinquestelle è saltato.