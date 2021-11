Dal Gino Lisa verso 17 destinazioni, circa 7mila biglietti virtuali acquistati dai foggiani. Menga sfida Emiliano: "Dimostriamo di avere i numeri"

Il contatore segna circa 7mila biglietti virtuali acquistati sul sito aeroportoginolisa.it per volare dall'aeroporto di Foggia (alle 16.50). Appena lanciata, l'iniziativa è diventata subito virale, e i numeri salgono ad una velocità impressionante. È nata da un'idea della deputata Rosa Menga.

A dieci anni esatti dall'ultimo volo, "sul Gino Lisa, purtroppo, volano solo parole", è l'amara constatazione da cui è partita. Stanca che ci si perdesse in chiacchiere, ha deciso di invitare i foggiani e non a "fare un gesto che dimostri con i fatti che la Capitanata può tornare a volare".

E così rivolge una semplice domanda ai suoi concittadini e a tutti coloro che credono nello sviluppo dell'aeroporto di Foggia: "Se poteste partire in questo momento prenotando un volo dal Gino Lisa, dove andreste?". Il sito, semplice e intuitivo, è la sua chiamata all'azione, "prima che sia la speranza a prendere il volo". Si può simulare un volo dal Gino Lisa scegliendo la destinazione tra Amsterdam, Barcellona, Berlino, Budapest, Copenaghen, Firenze, Francoforte, Lisbona, Londra, Milano, Napoli, Palermo, Parigi, Roma, Torino, Treviso e Valencia.

Accorato l'appello della parlamentare a studenti, lavoratori, famiglie, aziende: "In pochi click sarete parte di un'iniziativa per il riscatto sociale ed economico del nostro territorio". È sua intenzione "dimostrare a quanti non ci credono che Foggia ha i numeri per tornare a volare".

La sua è una provocazione per rispondere al disfattismo, alle dichiarazioni di Michele Emiliano e per contribuire anche a pubblicizzare l'aeroporto di Foggia e il territorio. "Ero stanca, da cittadina di Capitanata, di assistere all’altalenante interesse della Regione Puglia per il Gino Lisa: da passerella privilegiata per le campagne elettorali a sito di scarso interesse ad elezioni concluse - afferma la deputata foggiana - Ho pensato a lungo a come rispondere con i fatti a chi ha chiesto ai foggiani di 'rendersi conto che gli aeroporti funzionano se c’è una domanda'. Ed è stato proprio ragionando su queste parole che ho avuto l’idea di dare la possibilità proprio ai foggiani, ma non solo a loro, di dimostrare che il Gino Lisa ha i numeri per volare".

È un atto simbolico "ma sicuramente indicativo del potenziale bacino di utenza dello scalo foggiano - chiarisce Rosa Menga - Se il biglietto è solo virtuale, le testimonianze sul perché volare dal Gino Lisa provengono, invece, da persone reali che effettivamente utilizzerebbero il nostro aeroporto".