Caccia e prostituzione nel Bosco dell’Incoronata: “L'area protetta aggredita da orde di criminali"

“Nel bosco, purtroppo, vanno a caccia, c’è prostituzione. Tutto quello che potete immaginare a livello di attività criminogene avviene nel Bosco dell’Incoronata, perché era abbandonato”.

Ad affermarlo è stato Francesco Strippoli, consigliere delegato alla valorizzazione del Bosco regionale dell’Incoronata, durante il primo bilancio dell’assessora all’Ambiente e vice sindaca Lucia Aprile, anche lei Cinquestelle.

Il Bosco “viene aggredito da orde di criminali che lo utilizzano per tagliere legname, per la caccia e sversamenti illeciti di rifiuti. Ha bisogno di tutela, di gestione, della presenza sana di un’Amministrazione che valorizzi e porti vantaggi – prosegue Strippoli -. Non esiste lo stato di natura, che vuol dire abbandonarlo e lasciarlo ai criminali”.

Altro che luogo sacro. Ecco perché portare attività e cultura. “Il prossimo passaggio è intervenire sulla gestione, con una convenzione ad hoc di associazioni che presidino il bosco – ha spiegato il consigliere comunale M5S -. Abbiamo già una convenzione con Nita, che ha vinto una gara e che si occupa della sorveglianza e tutela, ma sul fronte antincendio”.

Amiu non arriva nel bosco. Il primo passo è stato il ripristino dell’area, dallo sfalcio agli arredi marci, pieni di tarme e chiodi sporgenti (“Non venivano cambiati da 30 anni”, ha rimarcato Strippoli). Sono state organizzate giornate di eco-trekking e concerti. “Gli eventi che abbiamo organizzato di musica classica, sotto l’albero monumentale, il Coro Umberto Giordano, servono per prima cosa a far scoprire il bosco a molti cittadini”.

Quando l’assessora Aprile si è insediata, osserva, nell'area protetta “non c’era sicurezza, vigilanza, nessun tipo di pulizia, se non quella che accordava Amiu alle aree urbane, ma non boschive”.

Il Parco regionale Bosco Incoronata “necessita di una particolare attenzione, perché è stato abbandonato per tantissimo tempo”, conviene l’assessora. “La Regione, in questo percorso, ci deve accompagnare”.