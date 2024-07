"Orde di criminali" nel Bosco Incoronata, Federcaccia bacchetta Strippoli: "Quello è bracconaggio"

Associare la caccia alla prostituzione e inserirla nel novero dei crimini perpetrati nel Parco naturale regionale Bosco Incoronata rischia di scatenare un incidente diplomatico nel campo largo progressista.

Penna rossa della Sezione provinciale di Foggia della Federazione Italiana della Caccia alle esternazioni di Francesco Stripppoli, consigliere delegato alla valorizzazione del Bosco Incoronata.

“Nel bosco, purtroppo, vanno a caccia, c’è prostituzione. Tutto quello che potete immaginare a livello di attività criminogene avviene nel Bosco dell’Incoronata, perché era abbandonato”, aveva detto intervenendo nel corso del bilancio dei primi sette mesi dell’assessora all’Ambiente Lucia Aprile. Il mondo venatorio si è risentito.

Lo corregge il collega Mino Di Chiara, capogruppo del Psi e consigliere delegato alla Caccia, che in qualità di segretario generale di Federcaccia Foggia, insieme al presidente provinciale Marcello Stoduto, firma la nota: non si tratta di attività venatoria, ma di bracconaggio.

“La caccia è tutt’altra cosa”, precisano in risposta al consigliere comunale M5S che aveva parlato di un’area protetta aggredita da “orde di criminali che utilizzano il bosco per tagliare legname, per la caccia e sversamenti illeciti di rifiuti”.

L’appartenenza allo stesso campo largo del segretario generale Fidc non risparmia al collega le precisazioni. “La preservazione della biodiversità e degli equilibri naturali richiede un approccio razionale da cui i cacciatori non si allontanano. Sono protettori dell’ambiente”, replicano dalla sezione foggiana della Federazione che difende la categoria e fa sapere che ha a cuore il Bosco Incoronata.

“È in questo contesto che si colloca la figura del cacciatore moderno come persona qualificata, responsabile, che riconosce il ruolo necessario nella tutela degli equilibri naturali, secondo criteri scientificamente provati, in aperta contrapposizione al bracconiere e ad ogni estremismo specista che crea solo danni nel rapporto ecosistemico tra uomo, natura e animali”, si legge nel comunicato.

La Federcaccia, ricordano il segretario generale e il presidente provinciale, ha “uno spazio comune di dialogo con Fondazione Una– Uomo, Natura, Ambiente – AB Agrivenatoria Biodiversitalia e con l’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare. Il nostro impegno giornaliero è di facilitare uno scambio di progettualità tra realtà ambientaliste, agricole, scientifiche e accademiche. La Legge costituzionale n.1/2022, intervenuta a modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana è nel cuore del mondo venatorio, perché l’ambiente naturale e la salute siano lasciati migliorati alle future generazioni”.