Borse di specializzazione di area medica triplicate: “Nei prossimi cinque anni avremo 300 medici in più”

“Già dal prossimo anno, 60 giovani laureati in Medicina in più potranno specializzarsi in Puglia senza dover emigrare, e nei prossimi 5 anni avremo 300 medici in più”. Esulta il consigliere regionale Antonio Tutolo del Gruppo Misto, presidente della commissione Affari Regionali. Il suo emendamento sull’incremento dei finanziamenti alle Scuole di Specializzazione di area medica, firmato da altri 10 consiglieri e due assessori, è stato approvato in commissione Bilancio all’unanimità e inserito nella manovra finanziaria che sarà discussa in Consiglio regionale martedì 20 e mercoledì 21 dicembre.

L’emendamento prevede lo stanziamento di un ulteriore milione e mezzo di euro per il 2023 (e così fino al 2025, per un totale di 4 milioni e mezzo) che va a triplicare il numero delle borse di studio già finanziate dalla Regione Puglia. “Dagli ultimi posti in Italia quanto a finanziamenti in questo settore, con questo provvedimento adesso siamo addirittura tra le prime regioni in classifica”, fa rilevare Tutolo.

“Sono molto contento e orgoglioso del risultato che ho ottenuto – prosegue il consigliere - perché è praticamente da quando sono stato eletto che chiedo alla Regione un incremento dei fondi per le borse di specializzazione per far fronte alla carenza di medici che è emersa in tutta la sua gravità durante la pandemia. La mancanza di medici è un problema che ormai affligge i nostri territori e che in estate, nel pieno della stagione turistica, tocca i massimi livelli di disagio per i cittadini pugliesi, con i pronto soccorso intasati e molte guardie mediche chiuse. Un problema di livello nazionale, certo, ma che la Puglia può e deve risolvere consentendo a nuovi medici di formarsi. È un investimento sul nostro futuro – conclude Tutolo - considerando da un lato la scarsità di personale medico e dall’altra l’invecchiamento della popolazione. Adesso il passaggio in Consiglio perché questo provvedimento si trasformi in legge”.