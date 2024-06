Sul bando del 'Foggia Estate' il Comune non accetta critiche: “Polemica pretestuosa”

Le valutazioni sulla notiziabilità di un fatto sono prerogativa del giornalista, del direttore e, più in generale, della testata. È legittimo disquisire sui criteri, ma non si può prescindere dal rispetto dei ruoli. Fatta questa doverosa premessa, riceviamo e pubblichiamo le precisazioni dell’Amministrazione comunale in merito all’avviso pubblico del Foggia Estate.

“Per il Foggia Estate 2024 - il cartellone estivo di spettacoli ed eventi - abbiamo scelto, in marcata discontinuità con le precedenti amministrazioni, di procedere con un avviso pubblico per garantire assoluta trasparenza e favorire la partecipazione delle imprese e dei talenti locali che operano in un comparto per noi prezioso – scrivono da Palazzo di Città -. A parità di risorse di bilancio, rispetto al 2023 abbiamo portato a 50mila euro il budget e raddoppiato la soglia per progetto. Scelte politiche che rivendichiamo con orgoglio. Questa avrebbe dovuto essere la notizia: suscita clamore invece un riferimento al Comune di Bologna comparso nei metadati, le informazioni inerenti un file che non erano state modificate (ma non nel testo e nel contenuto del file stesso)”.

La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessora alla Cultura, Alice Amatore, respingono fermamente al mittente “qualsiasi accusa di plagio, facili ironie sul ‘cartellone copia e incolla’ di Foggia”, e si riservano di adire le vie legali nei confronti di chi scrive di ‘bando usurpato a Bologna’.

Cogliendo come una curiosità la dicitura comparsa sul sito del Comune, avevamo ampiamente indugiato sull’opportunità di adottare un modello già collaudato in altre città e, più in generale, di seguire esempi virtuosi. Dello stesso tenore, del resto, appaiono le precisazioni della sindaca e dell’assessora.

“Per chiarezza e per rispetto della verità, nella pubblica amministrazione qualsiasi bando viene pubblicato in formato aperto, perché sia fruibile e accessibile a chiunque. Esistono migliaia di bandi simili in Italia, perché sono analoghe le procedure espressamente previste dalle normative vigenti e le ‘best practice’ possono essere condivise e circolare in maniera costruttiva. Nel caso specifico sollevato – spiegano -, il Servizio Cultura del Comune di Foggia, che ringraziamo per la qualità e quantità del lavoro prodotto nonostante una significativa carenza di organico, ha visionato numerosi bandi prima di predisporre l’Avviso Pubblico per progetti e proposte da inserire nel programma del Foggia Estate 2024. Unicamente per produrre il miglior atto possibile, non per copiare alcunché. Quello di Bologna è diventato il riferimento più valido e in linea con l’impronta da noi impressa all’azione amministrativa, ma è da considerare semplicemente come base di partenza, perché poi il bando è a pieno titolo del Comune di Foggia, specifico, redatto in conformità agli obiettivi tracciati dall’amministrazione e con una serie di elementi inerenti la nostra realtà”.

Alla nota, hanno allegato entrambi i bandi, quello del Comune di Bologna e quello del Comune di Foggia, così che chiunque possa “verificare la fondatezza o meno di quanto asserito, e lo spessore di una polemica evidentemente pretestuosa”.

Il vero nodo, però, a meno che si guardi il dito e non la luna, risiede nella tempistica dei due bandi: nella città metropolitana è stato pubblicato a febbraio, nel capoluogo dauno solo a giugno, concedendo appena 12 giorni di tempo per presentare un progetto.

Il consigliere civico di opposizione Antonio De Sabato ha parlato di una “trasposizione frettolosa” che dimostrerebbe una mancanza di dialogo con il comparto. “Le criticità che gli operatori culturali speravano di vedere superate rimangono irrisolte, evidenziando un perpetuarsi delle vecchie modalità di gestione delle politiche culturali”, ha scritto.

La critica è il sale della democrazia, ed è legittimo, che, talvolta, sia mal tollerata; nella certezza che siano stati ben altri i principi che hanno ispirato una nota tesa, semmai a preservare l’immagine di Foggia, che può ambire ai livelli di Bologna, Como e altre grandi città. E a tutta un’altra storia.