Alta Velocità Bari-Napoli, Casanova (Lega): "Buona notizia ma vera sfida è Sud connesso, veloce e moderno"

Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e componente della commissione Trasporti, accoglie con favore la notizia della pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'ultimo lotto della linea ferroviaria Alta Velocità - Alta Capacità Napoli-Bari: "E' una buona notizia, con l'auspicio che il Governo italiano alzi il livello di attenzione a che la tabella di marcia rispetti i tempi prestabiliti, senza pantani burocratici questa volta"

L'esponente leghista di stanza a Lesina sottolinea come per troppo tempo il Sud sia tagliato fuori "da un settore fondamentale qual è quello delle infrastrutture, alla base dello sviluppo e dell'ingresso a pieno titolo nella modernità di questa porzione di Paese. Sul tema profondo la mia costante attenzione ed il massimo impegno ed è per questo che in UE, assieme ai colleghi della Lega, stiamo lavorando a che la revisione delle reti Ten-T ponga fine a tutte le storture e le sperequazioni sul fronte infrastrutturale e della connettività che il Mezzogiorno patisce da decenni di malgoverno e di asfissia burocratica"

Massimo Casanova aggiunge: "Auspico, pertanto, che questo non sia che un primo passo per i collegamenti al Sud, guai a immaginare la Napoli-Bari come punto d'arrivo. Ci sono grandi porzioni di Paese, dalla Basilicata alla Calabria, dalla bassa Puglia alla Campania, alla Sicilia a tutto il versante Adriatico, ancora inchiodate al medioevo per colpa della miopia politica e dell'incapacità amministrativa di classi dirigenti e governi nazionali. La Lega chiede a gran voce uno scatto in avanti per il Mezzogiorno lungo mezzo secolo. Non basta questo bando. Chiediamo una progettualità ampia e rapida per un Sud connesso, veloce, moderno. È questa la vera sfida".