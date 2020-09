Azzerata la Giunta comunale di San Severo. "Non si tratta di atto sanzionatorio o legato a motivi personali"

Con proprio decreto n. 21 in data 28 settembre Francesco Miglio ha provveduto alla revoca delle nomine e deleghe assessorili, quindi all'azzeramento della Giunta comunale, in tutti sette assessori tra cui il vicesindaco.

Il decreto di azzeramento si è reso necessario – si legge nel decreto - perché in seno alla maggioranza consiliare si è venuta a determinare una situazione che richiede una rivisitazione complessiva degli assetti di governo nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell’azione amministrativa.

Pertanto il sindaco ha ritenuto di dover procedere all’azzeramento della Giunta attualmente in carica mediante la revoca della nomina e delle relative deleghe conferite ai componenti della stessa, dando atto che tale revoca si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative a seguito di verifica politica e che non si tratta di atto sanzionatorio né di atto che riguarda motivi personali o professionali legati ai singoli assessori, ma di un provvedimento dettato oltre che da valutazioni politiche anche a garanzia della coesione e dell’unitarietà dell’azione di governo con il preciso obiettivo di perseguire con piena efficienza il programma politico e di rilanciare l’azione politico-amministrativa nell’esclusivo interesse pubblico.

La revoca del precedente decreto n.47 del 15.07.2019 è con effetto immediato. Il sindaco si è riservato di nominare la nuova Giunta comunale con successivo e separato provvedimento. Nelle more della nomina della nuova Giunta restano provvisoriamente in capo a Miglio le deleghe per le materie precedentemente attribuite agli assessori revocati.