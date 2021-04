Landella azzera la Giunta comunale: revocate tutte le nomine assessorili

Poco fa il sindaco di Foggia Franco Landella ha revocato con effetto immediato le nomine assessorili firmate il 17 novembre scorso.

Con la firma sul decreto sindacale numero 7 il sindaco di Foggia ha infatti azzerato la Giunta rimuovendo dagli incarichi gli assessori al Contenzioso Sergio Cangelli, ai Beni Culturali Anna Paola Giuliani, alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia, alle Attività Economiche Sonia Ruscillo, all'Ambiente Mattia De Martino, alla Sicurezza Alessandra Loretti el Bilancio Rosario Narciso.

Si erano dimessi già l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Francesco Paolo La Torre e l'assessore alle Politiche Sociali Raffaella Vacca.

La decisione, si legge nel decreto, è maturata dopo "che con le rappresentanze politiche che sostengono la maggioranza consigliare è stata svolta approfondita verifica sul programma svolto, sulle ragioni e la valenza della coalizione amministrativa e sulla necessità di continuare a svolgere il mandato ricevuto".

E ancora: "Considerata la situazione politica che si è venuta a determinare è necessaria una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione politica amministrativa, che risulta di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di fine mandato. Per raggiungere l'obiettivo di cui sopra e garantire al Sindaco la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta, si ritiene opportuno l'azzeramento della Giunta Comunale attualmente in carica, mediante la revoca di tutti componenti, come emerso a conclusione della verifica politico svolta".